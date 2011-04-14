Книга «Россия в зеркале западного экрана»

Издательство «Lambert Academic Publishing» выпустило в свет книгу А.В. Федорова «Россия в зеркале западного экрана. Тенденции, стереотипы, мифы, иллюзии» на русском языке.
Среди задач, поставленных в монографии, - определение места и роли темы эволюции образа России
в западном киноискусстве с 1946 (старт послевоенной идеологической конфронтации) по 1991 (распад Советского Союза) годы в сравнении с тенденциями современной эпохи (1992-2010); изучение политического, идеологического, социального, культурного контекста, основных этапов развития, направлений, целей, задач, авторских концепций трактовки данной темы на западном экране (американском, британском, немецком, французском, итальянском, канадском); классификация и сравнительный анализ идеологии, моделей содержания, модификаций жанра, стереотипов западного кинематографа, связанного с трактовками образа России. В монографии приводятся цифровые данные, связанные с производством и жанрами западных игровых фильмов, связанным с российской тематикой (1946-2010). Для исследователей в области политологии, культурологии, киноведения, медиакультуры, социологии, преподавателей, аспирантов и студентов вузов гуманитарных специальностей.
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