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Звезды радиоэфира на новой волне

15 апреля
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15 апреля 2009
Звезды радиоэфира на новой волне30 апреля в российский прокат выходит фильм «Рок-волна», рассказывающий о горячих буднях радиопиратов, вещающих запретную музыку с борта судна в Северном море. Режиссер картины Ричард Кертис, создатель «Реальной любви» и сценарист комедий «Четыре свадьбы и одни похороны», «Дневник Бриджет Джонс» и «Ноттинг Хилл».
Главных героев «Рок-волны» в России озвучат популярные ведущие радиостанции «Маяк»: Сергей Стиллавин (Дэйв), Роман Трахтенберг (Граф), Антон Комолов (Карл), Ольга Шелест (Шарлот), Дмитрий Глуховский (Саймон), Вадим Тихомиров (премьер-министр), Александр Карлов (Биздьюк), Владимир Аверин (Гэвин), Лена Батинова (Элионор), Тутта Ларсен (Мэриэн). Также в работе над русской версией картины принял участие Сева Новгородцев, знаменитый радиоведущий Русской службы Би-би-си, автор программы «Рок-посевы» и разговорных передач «Севаоборот» и «БибиСева».
В российском прокате фильм «Рок-волна» стартует 30 апреля.
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Тутта ЛарсенСергей СтиллавинРоман ТрахтенбергОльга Шелест
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Дневник Бриджит ДжонсНоттинг ХиллРеальная любовьРок-волнаЧетыре свадьбы и одни похороны

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