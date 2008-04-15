«Реальный папа». Премьера

15 апреля в кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера комедии Сергея Боброва «Реальный папа»
с Михаилом Пореченковым в главной роли. Среди гостей были замечены Дмитрий Щербина (по его словам фильм получился "ничего", хотя и "возникло много вопросов"...), Леонид Ярмольник и еще пара актеров - в этот день многие их коллеги находились на вручении премии «Золотая маска».
Фильм представил зрителям режиссер вместе с актерами Анжелиной Карелиной, Дариной Юшкевич, Светланой Ходченковой, продюсером Валерием Тодоровским и другими создателями этого семейного чуда.
Олег Маловичко
, сценарист:
Мне было приятно писать эту историю, как сценаристу. Я надеюсь, что зрителям будет приятно ее смотреть. Эта история, которая всегда будет интересна. И писал я ее абсолютно искренне.
Анжелина Карелина
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Сейчас, спустя время, могу сказать, что съемки в этом фильме для меня были каким-то непрерывным ощущением счастья.
Валерий Тодоровский
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Вообще снять комедию - это самое сложное. И мы с этим справились.
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