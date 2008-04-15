«Реальный папа». Премьера

анонс

15 августа 2006 День рождения фильма "Броненосец "Потемкин" Фильм "Броненосец "Потемкин" был заказан Эйзенштейну для показа на торжественном заседании в Большом театре, посвященном 20-летию первой русской революции. Никто тогда и не думал, что его можно будет показывать в широком прокате.

15 апреля 2007 Все, спорщики, приехали. Выходите, там вас помирят В самом начале января 1978-го начался подготовительный период фильма «Место встречи изменить нельзя», в течение которого выбирались места натурных съемок и проводились кинопробы. К марту определился приблизительный актерский состав.