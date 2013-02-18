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Аудитория растет

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17 апреля 1981
Представители около пятидесяти киноклубов из различных городов страны собрались на IV Всесоюзный семинар, который проходил в подмосковном городе Пущино.
С интересным докладом о методических вопросах кинообразования выступил председатель Совета по кинообразованию в школе и вузе Союза кинематографистов СССР, заслуженный деятель искусств РСФСР, доктор искусствоведения, профессор И. Вайсфельд. Он отметил, что за последние годы значительно увеличилась аудитория киноклубов, разнообразнее стали формы их деятельности. Участники семинара обменялись опытом работы. Создано общественное бюро, в которое вошли представители киноклубов и Совета по кинообразованию, чтобы координировать назревшие вопросы деятельности энтузиастов, оказывать им методическую помощь, информировать о фильмах, которые следует использовать в работе.

И. Гращенкова, заместитель председателя Совета по кинообразованию в школе и вузе.
«Советский экран», июнь 1981 года (№11)
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