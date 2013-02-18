Сны замучили... каждый день деревня снилась

В апреле 1966 года на экраны вышел фильм Василия Шукшина "Ваш сын и брат". В основе картины - рассказ "Степка": непутевый деревенский парень Степан Воеводин подрался и получил три года. Оставалось совсем немного до конца срока, но он сбежал с места заключения. Степан Воеводин (Леонид Куравлев) возвращается в свою родную деревню, в родительский дом. Возвращается, просто, не прячась.

"Пришел он с той стороны, где меньше дворов, сел на косогор, нагретый за день солнышком, и вздохнул. И стал смотреть на деревню. Он, видно, много отшагал за день и крепко устал.

Он долго сидел так и смотрел.

Потом встал и пошел в деревню."

Пробыл он дома совсем немного, его быстро нашли, конечно. На вопрос милиционера, зачем он это сделал, Спепан простодушно ответил: "Соскучился. Весна пришла - совсем измучился... Сны замучили - деревня снилась".



Отклики зрителей на новую картину Шукшина оказались неоднозначными. У кого-то вызывали сочувствие и восхищение "неразумность" поступка Степана, его тоска по родному дому, по родной земле. Другие увидели в поступке Степана зло, горе, которое он принес своим побегом семье. После вторичного ареста Степана с горя заболела мать, а для Веры, ждавшей брата чуть ли не больше матери, этот арест целая трагедия. А многих критиков возмутило поведение одного из братьев Воеводиных - Максима. В его резких, обидных словах, " в сердцах" сказанных аптекарям, они усмотрели нарочитое противопоставление: в деревне живут хорошие и добрые люди, а в городе - черствые, злые.



Одну из своих лучших ролей, Ермолая Воеводина, сыграл в этом фильме Всеволод Санаев. Четверо сыновей у Воеводина. Живут они по-разному. Двое - Игнат и самый младший, Максим - ушли из дому в город. Явно не по душе старику жизнь Игната, Игнат - борец, работает в цирковом училище, часто бывает в гастрольных поездках. Приехал Игнат в родные места, на Катунь, с женой - и словно он не тут родился, словно из другой породы. И жена Игната - как диковинная игрушка, от одежды ее непривычной до имени, Шурупчик. А Степан, другой его сын, попал в тюрьму за драку, да еще и побег совершил.. За побег срок добавят, а это значит, что ещё два года семье жилы тянуть. В деревне с отцом остаются только его любимец Василий да немая Верка. Тяжело переживает Ермолай распад семьи, страстно мечтает собрать всех сыновей под крышей своего дома.



Этот фильм посмотрели 15 миллионов человек. Общественное признание фильма "Ваш сын и брат" выразилось в присуждении Василию Шукшину (за сценарий и режиссуру) и Всеволоду Санаеву (за роль Ермолая Воеводина) Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых за 1967 год.