Станет ли ясно: "Кто в доме хозяин?"

анонс

На широкий экран фильм «Двадцать дней без войны» вышел 10 мая 1977 года, ограниченным тиражом, под маркировкой «фильм III категории».

16 сентября 2007

Закрытие вгиковского фестиваля

14 октября 2006 года состоялось закрытие XXVI международного фестиваля ВГИК. Этот праздник держал внимание всех ценителей кино и театра на протяжении всей прошедшей недели. В рамках фестиваля прошли три конкурса: внутренний (участвовали 37 картин ВГИКовцев), международный (были представлены 52 работы 22 киношкол мира), и театральный (показали десять спектаклей театральных вузов России, Болгарии и Польши).