Всенародно любимой картине Михаила Козакова "Покровские ворота" исполнилось 25 лет

анонс

18 сентября в Анапе стартовал пятнадцатый открытый фестиваль кино стран СНГ и Балтии "Киношок". В этом году фестиваль отказался от многих законов, которыми прижились за 15 лет его существования.

15 апреля 2007

Секретный циркуляр Главреперткома

Главрепертком издал секретный циркуляр о том, как следует изображать русского царя и его окружение в театре и кино: « фигура царя отнюдь не должна возбуждать какую бы то ни было симпатию: он должен изображаться не только "безвольным ребенком" (хотя бы и туповатым), но в нем должен чувствоваться и проглядывать виновник 9-го января, ленского расстрела и т.