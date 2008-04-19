В "двух шагах" от "Оскара"

Впервые в Украину приехал Remi - приз одного из самых престижных фестивалей в мире. Фантастическая трагикомедия «Внеземной
» получила Гран-при Международного фестиваля независимого кино - WorldFest Houston Film Festival
19 апреля в отеле Renaissance, в городе Хьюстон (США) на торжественном Гала-ужине, посвященном вручению Remi, главного приза Международного фестиваля независимого кино, телевизионный фильм «Внеземной
» от компании STAR MEDIA получил Гран-при фестиваля.
В 2007 году, на 32 Международном телевизионном фестивале «Золотой ларец» в Пловдиве (Болгария) проект уже был отмечен высокой наградой, «Внеземной
» получил приз за лучшую режиссерскую работу.
И вот опять победа! Теперь уже на одном их самых престижных фестивалей в мире.
Накануне проведения фестиваля в адрес компании пришла официальная телеграмма, подписанная директором фестиваля WorldFest Хантером Тоддом и креативным директором WorldFest—Кэтлин Хани. Тем самым организаторы фестиваля подтверждали, что «Внеземной
» номинирован на одну из четырех высших наград конкурса - Платиновую, Золотую, Серебряную и Бронзовую Remi в категории «Художественный фильм, созданный для телевидения». Но объявленный результат превзошел все ожидания. «Внеземной» получил Гран-при фестиваля.
В апреле 2008 года прошел уже 41 Международный фестиваль независимого кино в Хьюстоне (США). Несмотря на такой солидный для фестиваля возраст, его принципы остаются неизменными. WorldFest по-прежнему делает упор на независимое кино, предлагая режиссерам и продюсерам незаангажированный форум. Целью и главной концепцией фестиваля является открытие и признание выдающихся работ и имен в кино- и видеопроизводстве, развитие кинопроизводства.
За обладание заветным призом, сражались более 4500 работ из 37 стран мира. И только девять (!) из них получили статуэтку Remi— Гран-при фестиваля независимого кино.
Среди девяти счастливчиков - фильм «Внеземной
».
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