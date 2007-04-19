Кинонаграды MTV Россия
- это российский аналог MTV Movie Awards, учрежденной в начале 90-х в качестве альтернативы пафосному кино-официозу.
По традиции, заведенной еще знаменитыми MTV Movie Awards, на "Кинонаградах-2007" призы вручались в номинациях ("Лучший фильм", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль", "Лучшая комедийная роль" и т.д.), так и в "специальных" ("Лучший кинозлодей", "Лучший поцелуй", "Лучшая киносхватка" и т.д.).
В отборе участвовали все фильмы, вышедшие в прокат с 1 января 2006 года по 1 января 2007 года. В результате опроса, который стартовал 12 февраля и проводился по всей стране, были названы пятерки номинантов в каждой из категорий.
Церемония вручения премии «Кинонаграды MTV Россия» прошла в московском кинотеатре «Пушкинский» 19 апреля. Победители:
Лучший фильм - «Сволочи»
Лучшая мужская роль - Андрей Чадов ((Кир в фильме «Живой»)
Лучшая женская роль - Екатерина Федулова (Маша, «Питер FM»)
Лучшая комедийная роль - Владимир Толоконников (Хоттабыч)
Лучшая команда - «Живой»
Лучший злодей - Прохор (Евгений Миронов, фильм «Охота на пиранью»)
Проыв года - Александр Головин (Кот)
Лучший поцелуй - Алексей и Настя на мосту под июньским дождем
Лучшая схватка - Волкодав против Жадобы - финальный бой (Волкодав)
Лучший саундтрек - «Вне зоны доступа» (Город 312)
Лучший зарубежный фильм - «Пираты карибского моря: сундук мертвеца»
Лучшмй анимационный фильм - «Ледниковый период 2»
Самая зрелищная сцена - Уничтожение фашистской базы детьми-диверсантами в фильме «Сволочи»
Признание поколения - Сергей Соловьев
Главное событие церемонии: Владимир Меньшов и его супруга Вера Алентова вышли вручать приз в номинации «лучший фильм». На звание лучшего фильма по версии MTV претендовали «Волкодав», «Бумер-2», «Жара» и «Сволочи».
Вскрыв конверт, Меньшов изменился в лице. «Я надеялся, что пронесет. Я очень надеялся», — сказал режиссер. «Я не собираюсь вручать приз фильму, который позорит мою страну», — после этих слов Меньшов швырнул конверт на пол и вместе с женой поспешно покинул церемонию.
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