Фантастическая трагикомедия "Внеземной" получит REMI

анонс

28 января 2007

Киносеансы в метро

Во время воздушной тревоги 11 августа 1941 года в московском метро на станции "Площадь Свердлова" состоялся первый подземный киносеанс. Демонстрировались короткометражный фильм "Чапаев с нами" и два новых выпуска хроники, содержащие репортажи с фронтов отечественной войны… Первый опыт организации звуковых киносеансов в метрополитене показал, что их можно устраивать не только на станциях, но и в тоннелях.