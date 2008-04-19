Фантастическая трагикомедия "Внеземной" получит REMI

С 11 по 20 апреля, в городе Хьюстоне (США) прошел - WorldFest Houston Film Festival — Международный фестиваль независимого кино.
19 апреля в отеле Renaissance на торжественном Гала-ужине, посвященном вручению Remi, состоялось официальное объявление победителей фестиваля.
Высшую награду фестиваля статуэтку REMI, получил телевизионный проект компании «Стар Медиа», фантастическая трагикомедия «Внеземной
.
В 2007 году, на 32 Международном телевизионном фестивале «Золотой ларец» в Пловдиве (Болгария) проект получил приз за лучшую режиссерскую работу.
И вот опять победа! Теперь уже на одном их самых престижных фестивалей в мире.
На независимом фестивале кино в Хьюстоне (WorldFest) проект был заявлен в категории «Художественный фильм, созданный для телевидения».
«Мы с радостью подтверждаем, что ваш фильм («Внеземной
») номинирован на одну и четырех высших наград нашего конкурса в вашей категории. В отличие от других фестивалей, мы называем имена только тех участников, которые должны будут получить одну из четырех высших наград — Платиновую, Золотую, Серебряную и Бронзовую Remi. Таким образом, вы наверняка получите одну из них на торжественном ужине, посвященном вручению наград Remi Awards!» - было сказано в тексте официальной телеграммы в адрес компании «Стар Медиа», подписанной директором фестиваля WorldFest Хантером Тоддом и креативным директором WorldFest — Кэтлин Хани.
В отличие от других кинофестивалей WorldFest делает упор на независимое кино, предлагая режиссерам и продюсерам незаангажированный форум.
Особое внимание уделяется новым фильмам. Проекты, представленные в программе фестиваля, получают строгие профессиональные рецензии, и заносятся в каталог. Он распространяется среди участников, рассылается по всем крупным киностудиям и фестивалям мира, а также среди всех крупных дистрибуторов кино-и видео-продукции.
Среди открытий фестиваля, получивших мировую известность, можно назвать такие имена как братья Коэн, Джорж Лукас, Дэвид Линч, Пол Мазурски, Роберт Родригес, Ридли Скотт, Стивен Спилберг, Оливер Стоун и многие другие.
История фестиваля
Фестиваль WorldFest — один из трех самых престижный фестивалей кино в Америке.
Дату рождения фестиваля, 1961 год, связывают с основанием «Синема Артс», Международного общества киноискусства.
Отцом-основателем фестиваля считают продюсера и режиссера Хантера Тодда (Hunter Todd), обладателя более 115 творческих наград, создателя 300 фильмов.
По своей идее WorldFest задумывался как фестиваль, на котором независимые кинопроизводители могли бы представлять свои картины.
В отличие от фестивалей в Каннах, Санденсе и Торонто, Houston поражает своей масштабностью. В программу входит 12 крупных конкурсов в более чем 200 подкатегориях для производителей кино- и видеофильмов. В 2007 году в рамках фестиваля принимали участие более 4500 работ из 37 стран мира.
Но, не смотря на такое большое количество заявок, ни одна работа не получает награду не набрав достаточно высоких оценок жюри. Таким образом, награждаются только пятая часть работ, заявленных на участие. Традиции фестиваля таковы, что на торжественном вручении наград нет проигравших, приглашения рассылаются только тем, кому жюри присудило премию.
В настоящее время WorldFest -- старейший в мире фестиваль независимого кино, третий по престижности в Северной Америке после фестивалей в Сан-Франциско и Нью-Йорке.
Целью и главной концепцией фестиваля является открытие и признание выдающихся работ и имен в кино- и видеопроизводстве, развитие кинопроизводства.
Вот уже 39 лет подряд фестиваль возглавляет один и тот же человек, таким фактом не может похвастаться ни один другой фестиваль.
Все организаторы, руководители и вспомогательный персонал WorldFest работают в киноиндустрии, что дает им уникальную возможность всесторонне оценивать работы участников.
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