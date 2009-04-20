В «Художественном» - вечер памяти Михаила Пуговкина

анонс

28 мая 2007 Любовь деревенского милиционера В июне 1973 года на экраны вышел фильм Виталия Мельникова "Здравствуй и прощай" - трогательная, милая история о любви деревенского милиционера и многодетной молодой колхозницы (Людмила Зайцева), так и не решившейся покинуть мужа-алкоголика (Михаил Кононов).

18 февраля 2013 Коллекция Татьяны Мамедовой «Обитаемый остров» 3 ноября коллекция Татьяны Мамедовой «Обитаемый остров» была представлена в рамках LEXUS NEO COUTURE.

6 января 2007 "Восхождение" Ларисы Шепитько Повесть белорусского писателя Василя Быкова "Сотников" была опубликована в журнале "Новый мир" в 1970 году. И сразу же стала событием в отечественной литературе.