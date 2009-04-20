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В «Художественном» - вечер памяти Михаила Пуговкина

20 апреля
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20 апреля 2009
В «Художественном» - вечер памяти Михаила Пуговкина20 апреля в кинотеатре «Художественный» состоялся благотворительный киновечер «Жизнь и судьба Михаила Пуговкина».
В программе вечера приняли участие народные артисты эстрады и кино: Бэдрос Киркоров, Феликс Царикати, Зинаида Кириенко, Светлана Тома, Лариса Лужина, Александр Михайлов, Александр Голобородько, Виктор Сапрыкин, Сергей Серёгин и группа «Доктор Ватсон». Все вырученные средства направлены на создание памятной композиции народному артисту СССР Михаилу Пуговкину.
Это уже не первый памятник, посвященный Пуговкину. В Харькове на железнодорожном Южном Вокзале привлекает внимание гостей города сыгранный им персонаж в «12 стульев» - отец Федор. Именем этого замечательного артиста также названа одна из малых планет. Теперь настал черед и памятнику на Ваганьковском кладбище, чье открытие состоится 1 мая 2009 года.
Жизнь Михаила Пуговкина была трудна, а судьба его пересекалась со многими Личностями своего времени. Ветеран Великой Отечественной, служил разведчиком в стрелковом отряде, был ранен и чуть не лишился ноги. Учился в только что открывшейся Школе-студии МХАТ на курсе великого Москвина. Работал в одном театре с Константином Симоновым, Валентиной Серовой и Ростиславом Пляттом. Начинал, как киноактер, у Рошаля, Пырьева и Ромма. Долгие годы сотрудничества с легендарным комедиографом Леонидом Гайдаем. И многое-многое другой в этой счастливой творческой биографии.
Возможно, в скором будущем забота об актерах не только после смерти, но и при жизни, станет нормой. А пока будем вспоминать о том, какие замечательные люди и творцы от нас уходят...

Макс Милиан
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персоны
Леонид ГайдайАлександр ГолобородькоЗинаида КириенкоЛариса ЛужинаАлександр МихайловИван МосквинРостислав ПляттМихаил ПуговкинМихаил РоммГригорий РошальВалентина СероваКонстантин СимоновСветлана ТомаФеликс Царикати (Царикаев)
фильмы
12 стульев

обсуждение >>
№ 1
маринина марина   19.04.2012 - 17:56
Как жаль,что уходят те,которых" знали в лицо".Ночью разбуди и на вопрос:"Кто это?"последует безошибочный ответ.Яркие,неповторимые,дорогие сердцу артисты,среди них и Михаил Пуговкин.Почему... читать далее>>
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