В «Художественном» - вечер памяти Михаила Пуговкина

20 апреля в кинотеатре «Художественный» состоялся благотворительный киновечер «Жизнь и судьба Михаила Пуговкина»
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В программе вечера приняли участие народные артисты эстрады и кино: Бэдрос Киркоров, Феликс Царикати, Зинаида Кириенко, Светлана Тома, Лариса Лужина, Александр Михайлов, Александр Голобородько, Виктор Сапрыкин, Сергей Серёгин и группа «Доктор Ватсон». Все вырученные средства направлены на создание памятной композиции народному артисту СССР Михаилу Пуговкину
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Это уже не первый памятник, посвященный Пуговкину
. В Харькове на железнодорожном Южном Вокзале привлекает внимание гостей города сыгранный им персонаж в «12 стульев» - отец Федор. Именем этого замечательного артиста также названа одна из малых планет. Теперь настал черед и памятнику на Ваганьковском кладбище, чье открытие состоится 1 мая 2009 года.
Жизнь Михаила Пуговкина
была трудна, а судьба его пересекалась со многими Личностями своего времени. Ветеран Великой Отечественной, служил разведчиком в стрелковом отряде, был ранен и чуть не лишился ноги. Учился в только что открывшейся Школе-студии МХАТ на курсе великого Москвина. Работал в одном театре с Константином Симоновым, Валентиной Серовой и Ростиславом Пляттом. Начинал, как киноактер, у Рошаля, Пырьева и Ромма. Долгие годы сотрудничества с легендарным комедиографом Леонидом Гайдаем. И многое-многое другой в этой счастливой творческой биографии.
Возможно, в скором будущем забота об актерах не только после смерти, но и при жизни, станет нормой. А пока будем вспоминать о том, какие замечательные люди и творцы от нас уходят
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