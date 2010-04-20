«Глухарь в кино». Пресс-конференция

анонс

С 4 по 30 июля в Японии в рамках «Фестиваля российской культуры в Японии-2006» проходит показ российских фильмов.Программа этого кинофестиваля охватывает почти 100-летнюю историю игрового кино России.

28 января 2007

Киносеансы в метро

Во время воздушной тревоги 11 августа 1941 года в московском метро на станции "Площадь Свердлова" состоялся первый подземный киносеанс. Демонстрировались короткометражный фильм "Чапаев с нами" и два новых выпуска хроники, содержащие репортажи с фронтов отечественной войны… Первый опыт организации звуковых киносеансов в метрополитене показал, что их можно устраивать не только на станциях, но и в тоннелях.