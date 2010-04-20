«Глухарь в кино». Пресс-конференция

20 апреля в московском торговом центре «Атриум» состоялась пресс-конференция с создателями нового фильма «Глухарь в кино»
, ставшего своеобразным связующим звеном между вторым и третьим сезонами популярного сериала. На встречу с журналистами пришли три главных героя проекта - Максим Аверин
, Денис Рожков
и Виктория Тарасова
, режиссер Владимир Виноградов
, продюсер Ефим Любинский
, автор сценария Илья Куликов
, композитор Алексей Шелыгин
, а также генеральный директор кинокомпании «Каро-Премьер» Алексей Рязанцев
.
Разговор получился достаточно глубоким, потому как прессу основательно подготовили: мало того, что показали сам фильм, да еще продемонстрировали и рекламные ролики сериала, тесно связанные с «реальным телевидением» в лице телеканала НТВ. В финальной части программы всех ожидал обещанный сюрприз - нарезка нескольких эпизодов из нового сезона «Глухаря»
, который телезрители смогут увидеть осенью этого года.
Если кто помнит, в конце второго сезона главного героя Сергея Глухарева
серьезно ранили. Поэтому-то все участники пресс-конференции попросили уверить опечаленных зрителей: персонаж Максима Аверина
жив! И будет жить, пока не надоест.
В связи с этим, разумеется, возник вопрос о том, не боятся ли актеры продолжения сериала?
Практически за всех ответил Максим Аверин
:
Ни для кого из съёмочной группы не секрет, что у меня были страхи насчёт второго сезона «Глухаря». Очень сложно вас, зрителей, удивлять – вы же такие «неудивительные» и «неудивляемые»! Но меня автор
(сценарист и автор идеи Илья Куликов
) очень удивляет уже третий год, мне безумно интересно быть в этом материале. Он позволяет мне, как артисту быть разным. Мне просто интересна эта тема. Я обращаюсь к Илье: «Илья, не останавливайся, пожалуйста!» Мне приятна эта компания, с которой я работаю.
Я не боюсь продолжения. Потому что оно интереснее, чем начало. И мы развиваемся. Мы не даём ни вам надоесть, ни себе заскучать. Тем более, что ни для кого не секрет, какие рейтинги у нашего фильма. По-моему, люди соскучились по таким картинам.
Мне кажется, что Илья – это как Александр Сергеевич Пушкин. Ему Арина Родионовна рассказала, а он потом это сделал искусством. Поэтому я говорю Илье спасибо огромное. Это большое счастье быть в таком сюжете.
Денис Рожков
ограничился простым ответом, а Виктория Тарасова
, исполнительница роли Ирины Зиминой, в жизни оказалась стеснительной и сбивчиво призналась, что ей очень нравится работать в компании с такими мужчинами, как Денис
и Максим
.
- Чувствуете вы себя революционерами? Ведь это редкий случай в отечественной практике, когда из сериала создаётся фильм.
Владимир Виноградов: Да, впервые в России из сериала сделали полнометражный фильм, а не наоборот. Вот возьмём «Наша Russia» - это был не сериал, а скетчком. Так что в этом смысле я себя революционером чувствую. Но узок круг этих революционеров.
Трудно играть милиционера? При том, что это ещё и хороший милиционер…
Максим Аверин: Давайте ориентироваться на то, что «как много есть людей хороших!». Их у нас гораздо больше, чем где бы то ни было. Честных людей много – независимо от того, журналисты ли это, артисты ли. Давайте ориентироваться на хороших людей.
Кино – это не жизнь. Это попытка оторваться от реальности. Я всегда всех призываю ходить в кино и в театры, потому что это единственный способ спасти нас от суровой действительности
.
Сейчас милиция не в почёте…
Максим Аверин: Да я людям надежду даю! Вы бы знали, что мне пишут люди и что говорят, особенно те, которые работают в этих в органах. Они говорят мне: «Спасибо. Ты мне вернул надежду, я верю снова в свою профессию». Подростки пишут: «Мы идём учиться на следователя!»
Как вы нашли себя в роли Глухарёва? Вы брали у кого-то консультации?
Максим Аверин: Я с трудом себе представляю артиста, который берёт консультации. Мне кажется, самое главное для артиста – это быть интересным. Здесь включаются и обаяние, и заразительность. А в какие уста, в какую роль это вложено – это уже другой вопрос. Роль – это не я. Мы пофантазировали, придумали вот такого персонажа Глухарёва.
И всё же, для многих россиян вы теперь воспринимаетесь как Глухарёв. Не страшно?
Максим Аверин: Если бы за моими плечами не было бы, на мой взгляд, интересных и удачных ролей в театре, а впереди – хороших предложений, я бы, наверное, с ума бы сошёл. Потому что моя жизнь складывается из работы. Это мой алтарь, моя святая любовь, и я всё для этого делаю. Я буду делать всё, чтобы вас удивлять. А я это сделаю
(смеётся).
«Глухарь в кино» получился комиксовым, это специально?
Максим Аверин: Мы идём нога в ногу со временем. Нам не давали покоя лавры «Аватара», и мы решили быть тоже немножко нарисованными. 3D? О, конечно! Это следующий этап! А в 5D мы будем сидеть уже на коленях у зрителя.
Владимир Виноградов: Идея с комиксами родилась не случайно. Мы думали, как можно было бы оформить не столько похожую на жизнь, сколько фантазийную историю, и решили это сделать при помощи комиксов.
Когда мы готовились к картине, мне показалось, что герои Глухарева и Антошина, так или иначе вырастают, как из анекдотов про Петьку и Чапаева, в народные мифы. Думали, как оформить эту историю, и она вылилась в комиксы.
Ефим Любинский: Такой ход, уже неоднократно опробованный на Западе, в большей степени должен способствовать привлечению в кинотеатры молодежи.
В фильме упоминаются наркотики. То, что эта тема проходит как бы в шутку, означает, что вы решили не связываться с этой проблемой?
Максим Аверин: Это проблема не только наша. Это проблема всего мира. И она если и будет решена, то очень и очень не скоро. Поэтому мы всего лишь отмечаем болезнь, а решить её должны те люди, которые сидят в законодательных институтах.
В «Глухаре» (и в сериале, и в кино) много смешного. Такое ощущение, что вам самим было весело на съёмках.
Максим Аверин: По-моему, мы всё время смеялись. У нас это всё зафиксировано на камеру. Эти моменты режиссёр Владимир Виноградов собирает. Нам периодически попадает смешинка в рот, и такой «раскол» случается. Первую сцену во втором сезоне мы снимали минут сорок. Даже не одну сцену, а один кадр. Было невозможно собраться, ничего смешного не было… Ой, нет, было. Я упал за диван – и это спровоцировало всё. Ну казалось бы, что смешного: упал, поднялся? Но нас не могли после этого никак «собрать». Не подумайте, это я к молодёжи обращаюсь, мы ни на каких наркотиках не сидели. Нам просто было хорошо. «Кукрыниксы» какие-то!
На вопрос о надеждах на прокат, Алексей Рязанцев
ответил, что, несмотря на то, что картина выходит в прокат одновременно с такими картинами, как «Кошмар на улице Вязов»
, второй неделей проката фильма «Железный человек 2»
и продолжением проката фильма «сами знаете кого»
, они надеются собрать хорошую кассу. Фильм выйдет количеством 300+ копий во всех крупных киноплексах страны.
- Мы очень рассчитываем повторить успех наших зарубежных коллег, таких фильмов, как «Секретные материалы» и «Секс в большом городе»
- сказал Рязанцев
, пояснив, что эти полнометражные картины, собравшие значительную кассу в прокате, были созданы также на основе одноименных сериалов.
Картина «Глухарь в кино»
выходит в широкий прокат 6 мая.
Дополнительные материалы по фильму:
Фоторепортаж с пресс-конференции
Трейлер
Интервью с Владиславом Котлярским
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