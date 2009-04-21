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«Обитаемый остров. Схватка». Премьера

21 апреля
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21 апреля 2009
Премьера второго «Обитаемого острова», возможно, главного и единственного отечественного блокбастера на несколько лет вперед (тот самый пресловутый кризис) прошла в кинотеатре «Пушкинский». В отличие от первого «Острова», премьера которого была в «Октябре», собрать всех желающих посмотреть новое творение Федора Бондарчука в «Пушкинском» не удалось – и потому на подступах к кинотеатру было несколько десятков страждующих, выпращивающих приглашения у всех проходящих мимо.
Премьеру посетили решительно все отечественные звезды (от Филиппа Киркорова до Сергея Сельянова, от Михаила Швыдкого до Евгения Стычкина).
Перед показом фильма на сцену вышла съемочная группа (пара десятков человек) и почему-то перед выступленеим Федора Бондарчука пустили трейлер «Обитаемого острова: Схватка». Федор Сергеевич выглядел немного пришибленным и пытался как-то извиниться за первую часть. Что-то вроде "кому-то понравилось, кому-то нет". Затем режиссер представил всю съемочную группу, режиссера второй группы Резо Гигинейшвили, тот в свою очередь забыл несколько имен, а затем к микрофону выбежал самый энергичный – Андрей Мерзликин - и поздравил Петра Федорова с днем рождения. А Федор Бондарчук на прощание сообщил, что у Василия Степанова воспаление легких, и, поблагодарив решительно всех своих родственников, заявил, что на половину из них он равняется.
С самой картины ушла почти треть приглашенных (в основном бежали с бельэтажа, где сидела пресса и друзья друзей), а выходившие после показа, в основном, критиковали фильм и излишнюю расточительность создателей.

Олег Коронный
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«Обитаемый остров. Схватка». Премьера фотографии
«Обитаемый остров. Схватка». Премьера фотографии
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