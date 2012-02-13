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Секретный циркуляр Главреперткома

21 апреля
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21 апреля 1925
Главрепертком издал секретный циркуляр о том, как следует изображать русского царя и его окружение в театре и кино:
«<...> фигура царя отнюдь не должна возбуждать какую бы то ни было симпатию: он должен изображаться не только "безвольным ребенком" (хотя бы и туповатым), но в нем должен чувствоваться и проглядывать виновник 9-го января, ленского расстрела и т.д., — слабохарактерный идиот, но достаточно злой.
Совершенно недопустимо изображать царицу как единственную виновницу всех бед, которая будто бы "хуже" и царя и всей камарильи. Иначе здесь нужно попасть на удочку обывательско-кадетской легенды, будто немка-царица из "патриотических" побуждений работала на сепаратный мир, — а отсюда естественный выход: если бы не "измена", все было бы благополучно и т.д. ...Подчеркивать ее немецкое происхождение акцентировкой недопустимо, — тем более, что ее ломаный русский язык — произвольная фантазия авторов.
При трактовке образа Распутина нельзя наделять этого пьяного и развратного авантюриста и взяточника чертами какой-то "народной мудрости", который при всем своем разврате будто бы все же в каком-то отношении выше окружающих.
Дмитрий Павлович, Пуришкевич и Юсупов отнюдь не должны выглядеть "благородными спасителями" родины, "бескорыстными героями". Дмитрия Павловича надо показать вырожденцем, но избегать шаржа. Пуришкевича целесообразно показать "естественным", т.е. талантливым защитником интересов дворянства и царских, но безудержным психопатом в то же время».

РГАСПИ, ф. 17, оп. 60, д. 752, л. 43.
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