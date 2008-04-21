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«Блаженная»: Первый триумф

21 апреля
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21 апреля 2008
С 11 по 20 апреля прошел 41-й международный фестиваль независимого кино в Хьюстоне «Worldfest». Из 500 фильмов, представленных для участия в фестивале, только 15 участвовали в основном конкурсе.
14 и 15 апреля на кинофестивале «Worldfest» была представлена картина совместного российско-украинского производства «Блаженная» режиссера Сергея Струсовского, с блистательной игрой Даниила Страхова, Карины Разумовской, Галины Яцкиной, Ады Роговцевой. Фильм был номинирован на Гран-При и получил почетную серебряную награду «Silver Remi Award».
Президент фестиваля отметил, вручая награду, что это выдающийся российский фильм:
«Если новое российское кино будет представлено такими фильмами как "Блаженная", то его ждет большое будущее!»
Актриса, сыгравшая главную роль, - лучшая актриса.
«Worldfest» стартовал более 40 лет назад, в августе 1961 года, и сейчас является одним из крупнейших в Северной Америке фестивалей мирового независимого кино.
Основная цель Хьстонского кинофестиваля - признать выдающиеся работы в кино- и видеоискусстве, отметить мастерство их авторов. Некогда Золотой награды на «Worldfest» удостоился легендарный фильм Отара Иоселиани «И стал свет».
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Карина РазумовскаяДаниил СтраховСергей СтрусовскийГалина Яцкина
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