«Кинонаграды MTV Россия 2009». Награды

анонс

23 февраля 2007 Ушел из жизни создатель "Земли Санникова" На 81-м году жизни скончался создатель фильма "Земля Санникова", известный кинорежиссер Альберт Мкртчян, сообщили в Гильдии кинорежиссеров Союза кинематографистов России. Здесь уточнили, что прощание с мастером состоится 26 февраля в 10.

13 февраля 2012 Мы продолжаем информировать вас о ходе съемок картины Оксаны Бычковой «Плюс один» Дорогие друзья! Мы продолжаем информировать вас о ходе съемок картины Оксаны Бычковой «Плюс один». В разгаре работа над самыми яркими эпизодами фильма – семинарами по кукловодству, которые проводит главный герой Том Гринвуд.

13 марта 2007 «Троицу» пиши и пиши, и пиши, думай... Идея постановки фильма о великом русском иконописце Андрее Рублеве изначально принадлежала Василию Ливанову, замечательному актеру и режиссеру. Он мечтал сыграть роль Рублева и, встретившись с Андреем Михалковым-Кончаловским, рассказал о своем замысле.