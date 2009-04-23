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«Кинонаграды MTV Россия 2009». Награды

23 апреля
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23 апреля 2009
«Кинонаграды MTV Россия 2009». Награды 23 апреля в Москве состоялась церемония вручения премии «Кинонаграды MTV Россия» (MTV Movie Awards 2009). Главным триумфатором стал «Адмирал» Андрея Кравчука, получивший традиционный «Золотой попкорн» за четыре номинации: «Лучший фильм», «Лучшая женская роль» (Елизавета Боярская), «Лучшая мужская роль» (Константин Хабенский) и «Самая зрелищная сцена».

«Лучшим кинозлодеем» объявлена Евгения Брик (за роль комсомолки Кати в картине Валерия Тодоровского «Стиляги»). «Лучшим комедийным актером» стал Дмитрий Дюжев (за роль физкультурника в «Розыгрыше»).

За «лучшую драку» наградили фильм Андрея Малюкова «Мы из будущего». «Лучший поцелуй» отметили у Мэлса и Пользы в «Стилягах» (картину наградили также и за саундтрек). Киногаджет года - мобильный телефон героя Павла Воли в картине «Платон». А лучший трейлер к фильму создан для «Обитаемого острова».

«Лучшим мультфильмом» по праву посчитали блистательный «Мадагаскар 2: Побег в Африку». Лучшим же зарубежным фильмом почему-то посчитали картину с Уиллом Смитом «Я - Легенда». Но со вкусами, как говорится, не спорят...

Макс Милиан
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персоны
Оксана АкиньшинаЕлизавета БоярскаяЕвгения БрикПавел ВоляДмитрий ДюжевАндрей КравчукАндрей МалюковУилл СмитВалерий ТодоровскийКонстантин ХабенскийАнтон Шагин
фильмы
АдмиралъМадагаскар 2Мы из будущегоОбитаемый островПлатонРозыгрышСтилягиЯ - легенда

обсуждение >>
№ 3
Павел Менщиков (Тольятти)   26.04.2009 - 14:23
Если вы смотрели эфиры MTV голосование проходило 18 апреля во всех крупных кинотеатрах городов миллиоников, а на сайте только за две номинации голосовали. читать далее>>
№ 2
Николя (Москва)   26.04.2009 - 03:52
Гы, полное фуфло эта премия, особенно если учесть, что никакого голосования за номинантов не проходило и сайта для этого голосования никогда в жизни не существовало. Так,- сами себе придумали номинантов... читать далее>>
kino-teatr.ru:
Голосование проходило на сайте MTV (www.mtv.ru). Прежде чем глупость написать, проверили бы сначала.
№ 1
Анатолий   25.04.2009 - 17:49
Не считаю эту премию авторитетной. Набор претендентов уже какой-то левый был... читать далее>>
Всего сообщений: 3
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