«Кинонаграды MTV Россия 2009». Награды

23 апреля в Москве состоялась церемония вручения премии «Кинонаграды MTV Россия» (MTV Movie Awards 2009). Главным триумфатором стал «Адмирал» Андрея Кравчука
, получивший традиционный «Золотой попкорн» за четыре номинации: «Лучший фильм», «Лучшая женская роль» (Елизавета Боярская
), «Лучшая мужская роль» (Константин Хабенский
) и «Самая зрелищная сцена».
«Лучшим кинозлодеем» объявлена Евгения Брик
(за роль комсомолки Кати в картине Валерия Тодоровского «Стиляги»
). «Лучшим комедийным актером» стал Дмитрий Дюжев
(за роль физкультурника в «Розыгрыше»
).
За «лучшую драку» наградили фильм Андрея Малюкова «Мы из будущего»
. «Лучший поцелуй» отметили у Мэлса
и Пользы
в «Стилягах»
(картину наградили также и за саундтрек). Киногаджет года - мобильный телефон героя Павла Воли
в картине «Платон»
. А лучший трейлер к фильму создан для «Обитаемого острова»
.
«Лучшим мультфильмом» по праву посчитали блистательный «Мадагаскар 2: Побег в Африку»
. Лучшим же зарубежным фильмом почему-то посчитали картину с Уиллом Смитом «Я - Легенда»
. Но со вкусами, как говорится, не спорят...
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Голосование проходило на сайте MTV (www.mtv.ru). Прежде чем глупость написать, проверили бы сначала.