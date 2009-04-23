Президентом Гильдии продюсеров России стал Ренат Давлетьяров

ревью

Новости кино «Чапаев» расскажет о кино В интернете появился научно-образовательный проект об отечественном кинематографе.

Новости кино Ума Турман возглавит «Особый взгляд» Актриса станет председателем жюри одной из программ Каннского кинофестиваля.

Новости кино Минкульт готов отменить пошлины для авторского кино Ведомство может отменить плату за прокатное удостоверение для зарубежных фильмов, выходящих не более чем на 150 экранах.

Лайфстайл Украинский сайт назвал Карена Шахназарова сепаратистом и кремлевским агентом Уже два года режиссера причисляют к врагам Украины

Ролики фильмов "Неизвестный" Премьера 15 мая на ТВ-3.

Обзор сериалов «Фарго». Сезон 3: Двойной Юэн Макгрегор и другие обаятельные лузеры Кто из близнецов быстрее окажется в аду, и при чем тут марки