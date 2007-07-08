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Записки о путешествии в СССР

24 апреля
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24 апреля 1928
Первый вечер в Ленинграде мы посвятили кино. Вместе с Панаити Истрати и Франсисом Журдэн, я смотрел видеофильму, составленную исключительно из кусков старой и современной хроники. Я говорю о картине «Великий путь». Работа состояла в том, чтобы с большим терпением подыскать кадры сцен, относящихся к революционной жизни, во время незабываемых октябрьских и ноябрьских дней 17 года в Ленинграде.
В фильме мы видим самого живого Ленина в то время, когда патетика достигает кульминационного пункта, Ленина, говорящего с простотой гения: «Теперь мы перейдем к строительству социализма»... Новая эра началась. Ничто не могло бы нас сильнее взволновать. Пластинка сохранила нам голос Ленина, пленка воспроизводит его реальный образ. Проникновенные минуты! После — на экране проходят иностранные кадры. Резко: Нью-Йорк, Лондон, Париж, Берлин... Эти события свежи, им всего недели три. Странное беспокойство охватывает нас, какая-то острая тоска. Это чувство так сильно, так одновременно, что мы как-то сразу взглянули друг на друга: одинаковое ощущение. Проведя десять дней в новой России, глядя на эти кадры нашей современности, мы как-бы снова переживаем впечатление, которое ощущали в кино Урсулинок, когда Мирга и Талье нам показывали «действительность» 1910 года. Беспокойство за то, что видят «наше» таким отсталым, страшная тоска возвращения в прошлое.
Пусть те, которые сомневаются, подумают над этим простым случаем.

Свобода критики
Мы осматривали служебные помещения и мастерские фабрики Совкино. Утром мне показывали в одной из ленинградских газет целую страницу, посвященную дискуссионной полемике между дирекцией фабрики и коммунистическими организациями. Из того, что мне перевели, я мог судить о резкости нападений. Эта кампания прессы продолжалась несколько дней и это лишний раз доказывает, какой свободой критики пользуются в организациях и в прессе по отношению к советским учреждениям.
Во Франции такая публичная дискуссия была бы невозможна, трудно даже ее себе представить. В стране диктатуры пролетариата в прессе можно бороться, в стране «свободы» пресса—раба. У нас за критику привлекают к судебной ответственности.

Ленинградская фабрика Совкино
Фабрика Совкино в Ленинграде. В ней работают 20 режиссеров. Она помещается в прежнем ресторане — мюзик-холле, но возможности приспособленном для съемок. Три ателье занимают площадь в 1.700 кв. метров и располагает мощным освещением в 18.000 ампер.
Пока не поднимается вопрос о перемене этого временного помещения, так рационально устроенного и дающего возможности достигать интереснейших результатов.
Впрочем, увеличивают ателье пристройкой к ним прилегающей площадки, которая позволит снимать необходимую натуру. Воздвигают еще постройку, предназначенную для разных режиссерских групп, комфортабельно и технически оборудованное помещение, необходимое для работы. Хорошо снабженный склад костюмов и реквизита имеет своеобразный, живописный вид. В нем реквизит для фильм исторических и революционных и необходимое оружие.
Мастерские столярные, декорационные и ремонтные дополняют общую картину фабрики.
Специальные секции посвящены работе над фильмами мультипликационными. Этот способ особенно применяется для научных картин, Одновременная съемка и картин и рисунков дает возможность слиянию двух способов работы. Нам показывали фильм, где буквы русской азбуки жаловались Наркому просвещения Луначарскому на то, что они иногда плохо употребляются теми, кто пишет или кто учится писать, и они страдают от такого пренебрежения.

Новая кино-фабрика
Машина идет должным ходом. Эти виды берегов Невы, под серым небом, с нависшими тяжелыми снеговыми тучами, кажутся окоченелыми. Длинный ряд строгих дворцов. Далее Васильевский остров, на котором придворная аристократия и буржуазия старого режима комфортабельно жила в дворцах, окруженных роскошными садами, и где сейчас и навсегда, ежегодно 40.000 ленинградских рабочих отдыхают от своих тяжелых работ, где все так прекрасно оборудовано для радостей и комфорта коллективной жизни.
Новая фабрика, построенная Совкино......Здесь лаборатория для проявления пленки, для экспериментов, проб, сложная техника с усовершенствованными приспособлениями, которые позволят полностью рационализировать работы. Аппараты Дебри работают во всю и обеспечивают 10.000 метров заснятой ежедневно пленки

Леон Муссинак
«Советский экран» № 17, 1928 год

Статья французского писателя Леона Муссинака (Moussinac) Леон опубликована 24 апреля 1928 года
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