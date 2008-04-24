"Ранетки" пощли в 11 класс

анонс

21 декабря в московском «Театре Луны» открылся десятый международный детский кинофестиваль «Сказка».

9 июля 2007

К новым победам на фронте самого важного и самого массового из искусств!

11 января 1935 года центральные газеты опубликовали по случаю 15-летия советского кино приветствие Сталина, направленное на имя Б. Шумяцкого в Главное управление кинематографии. В приветствии определялась одна из задач кинематографа— «подымать политическую боеспособность масс».