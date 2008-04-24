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"Ранетки" пощли в 11 класс

24 апреля
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24 апреля 2008
24 апреля в Новокосино начались съемки второго сезона сериала «Ранетки» на СТС. Сериал настолько популярен, что продюсеры решили порадовать многочисленных поклонников и снять продолжение истории о пяти школьницах.
Закончились летние каникулы и группа «Ранетки» опять в сборе, но надолго ли?
Пока Наташа, закадычная подруга барабанщицы Леры, отдыхала в Германии у своего отца, Лера нашла себе новых друзей и не хочет больше играть в группе. У Женьки совсем не хватает времени на своих подруг - она влюбилась и теперь ее мысли целиком и полностью заняты Колей Платоновым, мальчиком из параллельного класса. Лена очень переживает: после чудесных летних каникул, которые она провела вместе с родителями и своим новорожденным братом, ей снова предстоит разлука с мамой и папой - их ждет новая командировка. Ане тоже не до музыки, ей предстоит тяжелый выбор: Матвей или Антон, кому же принадлежит ее сердце?

«Ранетки» смотреть онлайн на Кино-Театр.ru
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Ранетки

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№ 17
janara (almaty)   6.01.2009 - 21:29
mne interesno v konce lena i ctepnov bydyt vmeste? ochen hochy yznat! читать далее>>
№ 16
Olga Pavlova (Rostov region)   22.12.2008 - 00:14
Лена просто обязана остаться со Степновым, иначе если сценаристы всю их романтическую историю затеяли только для того, чтобы поднять рейтинг сериала, грошь цена им тогда будет и сериалу тоже! В жизни... читать далее>>
№ 15
Нюточка (Зеленоград)   25.11.2008 - 18:54
я не думаете, а знаете, что в конце Антон вернётся и будет с Анюткой:) читать далее>>
№ 13
Вадим (Селидово)   23.11.2008 - 19:49
Ребята а как вы думаете чем закончится фильм? читать далее>>
№ 11
Нюточка (Зеленоград)   14.11.2008 - 22:01
Анюта обязатель но будет с Антоном! читать далее>>
Всего сообщений: 13
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К новым победам на фронте самого важного и самого массового из искусств!

К новым победам на фронте самого важного и самого массового из искусств!

11 января 1935 года центральные газеты опубликовали по случаю 15-летия советского кино приветствие Сталина, направленное на имя Б. Шумяцкого в Главное управление кинематографии. В приветствии определялась одна из задач кинематографа— «подымать политическую боеспособность масс».
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