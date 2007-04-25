Российские фильмы на кинофестивале "Tribeca"

анонс

18 августа - первый съемочный день комедии Марюса Вайсберга «Ржевский против Наполеона».

18 февраля 2013

Возвращение Альгиса Арлаускаса и Марины Шиманской в российское кино

Фильм «Победитель» - это первый российский проект за последние 15 лет творческой карьеры Альгиса и Марины.