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Российские фильмы на кинофестивале "Tribeca"

25 апреля
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25 апреля 2007
В конкурсную программу международного кинофестиваля "Tribeca", который прошел в Нью-Йорке с 25 апреля по 6 мая 2007 года, вошли российские фильмы "Изображая жертву" Кирилла Серебренникова и "Два в одном" Киры Муратовой.
На этом участие российского кино на фестивале не заканчивается — в рамках программы "Восстановленное и заново открытое" были показаны картины "Сорок первый" (1956) Григория Чухрая и "Неотправленное письмо" (1959) Михаила Калатозова. Роберт Де Ниро основал кинофестиваль Tribeca в 2002 году. Одна из целей этого мероприятия — экономическое и культурное возрождение нью-йоркского района Манхэттен после событий 11 сентября 2001 года и превращение города в мировой центр кино.
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фильмы
Изображая жертвуНеотправленное письмоСорок первый

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