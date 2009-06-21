Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Война и мир» - призы и награды

26 апреля
Все года

Хроника кино >>
26 апреля 1967
Делегация советских кинематографистов ( Сергей Бондарчук, директор Мосфильма Владимир Сурин, актеры Людмила Савельева и Вячеслав Тихонов) 26 апреля 1967 года представили 3-ю серию «Войны и мира» на внеконкурсном показе кинофестиваля в Каннах. Фильм имел успех у зрителей, а пресс-конференция советской делегации собрала больше 200 журналистов. Кроме этого, впервые в Канне дирекция фестиваля устроила прием в честь советской делегации.

Призы и награды:
15 апреля 1969 года в Лос-Анджелесе, на церемонии вручения премии «Оскар» за 1968 год, фильм «Война и мир» был удостоен награды как лучший зарубежный фильм.
Большой приз фильму и диплом Людмиле Савельевой на IV МКФ в Москве в 1965 году.
Приз "Золотая голова Паленке" на VIII МКФ в Акапулько в 1965 году.
Почетные дипломы XXVI МКФ в Венеции (1965г.) и V Международного технического конкурса УНИАТЕК (1966г.).
"Жемчужный приз" за лучший фильм на конкурсе японской ассоциации любителей кино "Роэй" в 1966 году.
Почетный приз за сложные движения камеры на VII конгрессе МАНК в Праге в 1966 году.
Вячеслав Тихонов и Людмила Савельева — лучшие актеры года по опросу журнала "Советский экран" (1966г.).
Первый приз Нью-йоркской ассоциации кинокритиков лучшему иностранному фильму и премия Ассоциации иностранной прессы Голливуда в 1968 году.
Приз Людмиле Савельевой на фестивале советских фильмов в Сорренто (1973г.).
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Сергей БондарчукЛюдмила СавельеваВячеслав Тихонов
фильмы
Война и мир

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Надежда Батурина
25 апреля ушла из жизни актриса Надежда Батурина.
Валерий Гурьянов
24 апреля ушёл из жизни режиссёр Валерий Гурьянов.
Казимир Лиске
24 апреля скончался актёр Казимир Лиске.
Лариса Кронберг
23 апреля ушла из жизни актриса Лариса Кронберг.
Витольд Пыркош
22 апреля ушёл из жизни польский актёр Витольд Пыркош.

День рождения >>

Галина Беляева
Дмитрий Блохин
Владислав Дворжецкий
Олег Долин
Александр Клюквин
Андрей Саминин
Григорий Сиятвинда
Анна Старшенбаум
Гедиминас Сторпирштис
Джордана Брюстер
Кевин Джеймс
Джет Ли
Клодин Оже
Ченнинг Татум
Том Уэллинг
Джейсон Эрлс
все родившиеся 26 апреля >>

Премьеры ТВ

Наше счастливое завтра
24 апреля
НТВ
Оптимисты
24 апреля
Россия 1
8 лучших свиданий
25 апреля
ТНТ
Всё о мужчинах
27 апреля
ТНТ
Свадебное платье
28 апреля
ТВЦ
Антиганг
29 апреля
Первый канал
Калейдоскоп судьбы
29 апреля
Россия 1
Невезучая
29 апреля
Россия 1
Суфлёр
29 апреля
ТВЦ
Жених для дурочки
30 апреля
Россия 1
К тёще на блины
1 мая
Россия 1
Французская кулинария
1 мая
Россия 1

ревью