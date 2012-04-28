Все, спорщики, приехали. Выходите, там вас помирят

В самом начале января 1978-го начался подготовительный период фильма «Место встречи изменить нельзя», в течение которого выбирались места натурных съемок и проводились кинопробы. К марту определился приблизительный актерский состав. В роли Жеглова должен был сниматься Владимир Высоцкий, на Шарапова претендовал Сергей Шакуров, на Фокса — Борис Химичев. 21 марта эти кинопробы были обработаны на киностудии имени Довженко. И там же Говорухину предложили попробовать в роли Шарапова другого актера — Владимира Конкина. Сделав пробу, режиссер внезапно понял, что Конкин смотрится горазде интереснее Шакурова. Как он сам объяснил Конкину: «Твоя интеллигентность необходима мне в качестве противовеса напору, натиску и темпераменту Высоцкого. На этом контрасте мне и хотелось бы строить ваш дуэт».

И вот, 26-го апреля 1978 года в Останкине состоялось утверждение кинопроб. Обсуждение было бурным. У заказчиков (прим. - Гостелерадио) практически не было возражений против кандидатур Евгения Евстигнеева (Ручников), Светланы Светличной (сестра Груздевой), Сергея Юрского (Груздев), Леонида Куравлева (Копченый), Армена Джигарханяна (Горбатый). Утверждение Владимира Высоцкого на роль Глеба Жиглова тоже прошло сравнительно легко. Говорухин воспользовался старым, проверенным способом: пригласил на пробы параллельно с Высоцким заведомо неконкурентоспособных соперников, и они благополучно провалились. В итоге заказчики были вынуждены смириться с присутствием Высоцкого, тем более что за него заступились и высокие консультанты из МВД СССР.

Труднее всего проходило обсуждение Владимира Конкина, которому предназначалась роль Володи Шарапова. Тут уж к отрицательному мнению заказчика присоединились и сами авторы романа — братья Вайнеры. Они наотрез отказывались видеть в роли бывшего разведчика исполнителя роли Павки Корчагина. Однако Говорухин и здесь прибег к испытанному способу. Вместо перечисленных актеров, которые вполне могли «забить» Конкина, сделал пробы с менее подходящими на эту роль кандидатурами: Станиславом Садальским (ему потом достанется роль Кирпича) и Иваном Бортником (он сыграет Промокашку). Посмотрев кинопробы, братья Вайнеры согласились на Владимира Конкина.



По материалам книги Федора Раззакова "Наше любимое кино о войне"

М. Из-во "Алгоритм", из-во "Эксмо", 2005 год, стр. 426-427