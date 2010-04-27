Назван самый прибыльный кинопроект года

27 апреля в Центре Международной Торговли в рамках выставки «СPS/Cinema Production Service-2010» состоялось очередное вручение ежегодной премии CPS Award
, которая присуждается за достижения в области кинопроизводства.
В 2010 году профессионалы киноиндустрии соревновались за призы в нескольких номинациях. Приз в номинации «Внедрение новых технологий в кинопроизводстве» получила компания JKSI, «Лучшие спецэффекты в кино» - Ассиметрик VFX Studio. Лучшим образовательным проектом года признана школа Тимура Бекмамбетова
и студии «Базелевс», открытием года стала компания «Кинодоктор».
Специальная номинация определяла самый успешный в коммерческом плане кинопроект ушедшего года – им стала картина «Любовь-морковь 2»
с Гошей Куценко
и Кристиной Орбакайте
в главных ролях (производство кинокомпаний «Реал Дакота» и «Интерфест»). Семейная комедия о том, как родители поменялись телами со своими детьми, так полюбилась отечественному зрителю, что при бюджете в $3,5 млн. она собрала более $17 млн., получив свыше $4 млн. прибыли.
Это уже не первая награда CPS Award, которую получают продюсеры Ренат Давлетьяров
и Александр Котелевский
– в 2008 году их компания «Реал Дакота» была признана лучшей продюсерской компанией.
«СPS/Cinema Production Service-2010» - это международная специализированная выставка услуг для кино- и телепроизводства, которая проводится при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и при участии Гильдии продюсеров России. Основная цель выставки – содействие развитию отечественного кинематографа, требующего внедрения новейших технологий.
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