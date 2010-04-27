Назван самый прибыльный кинопроект года

анонс

18 февраля 2013 Всенародно любимой картине Михаила Козакова "Покровские ворота" исполнилось 25 лет Отмечали юбилей фильма авторы ленты и актеры в духе ироничной ностальгии по ушедшей эпохе в ретро-кафе "Покровские ворота".

3 апреля 2007 Хит времен перестройки Первый (закрытый!!) показ фильма Станислава Говорухина "Россия, которую мы потеряли" состоялся на киностудии "Мосфильм" 13-го апреля 1992 года. Это был первый постсоветский фильм, где была сделана попытка пересмотреть советскую идеологию и найти "русскую национальную идею", своего рода публицистический хит времен перестройки.

11 февраля 2007 Завершился кинофестиваль "Остров Крым" 28 июля в Севастополе состоялась торжественная церемония закрытия первого российско-украинского кинофестиваля «Остров Крым». Конкурса, как такового, на первом, пилотном, фестивале не проводили.