"Кадетство" кончится когда-то...

Желающим попасть на площадку сериала не так просто это сделать. А героям выбраться в столицу удавалось редко. Сериал снимался в Твери, где и жили актеры и съемочная группа. Только в редкие выходные ребята могли съездить к родным и семье, а кто-то на учёбу или спектакль в одном из московских театров. А потом снова в Тверь – в «Кадетство».