"Кадетство" кончится когда-то...

27 апреля прощли съемки последней серии 2 сезона полюбившегося зрителям драмеди «Кадетство», которое держало у экранов своих поклонников в будни в 20.00 не один месяц подряд.
Желающим попасть на площадку сериала не так просто это сделать. А героям выбраться в столицу удавалось редко. Сериал снимался в Твери, где и жили актеры и съемочная группа. Только в редкие выходные ребята могли съездить к родным и семье, а кто-то на учёбу или спектакль в одном из московских театров. А потом снова в Тверь – в «Кадетство».
«Кадетство» смотреть онлайн бесплатно на Кино-Театр.ru
обсуждение >>