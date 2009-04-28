Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Люди Икс. Начало: Росомаха». Премьера

28 апреля
Все года

Хроника кино >>
28 апреля 2009
28 апреля в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера нового кинокомикса «Люди Икс. Начало: Росомаха». Без особой помпы и мишуры - весь шик-блеск испарился вместе с Хью Джекменом, который почти две недели назад представлял фильм столичной прессе.
Народу на показе было очень много, зрители во время просмотра сидели даже на ступеньках самого большого зала, предоставленного кинотеатром. Но на удивление практически отсутствовали звезды эстрады и кино - весна, как всегда, самая жаркая пора съемок. Быстро пробежали в кинозал Ираклий Пирцхалава, Прохор Шаляпин, Ирина Тонева и Павел Артемьев. Попозировали фотографам у плаката новых «Людей Икс» ведущие Ольга Шелест и Ирена Понарошку. Мелькнул на секунду создатель «Первой любви» Егор Дружинин. А по окончании просмотра была замечена среди веселых зрителей актриса Анна Терехова.
На самом же показе царило веселье. Каждая сцена вызывала одобрительный смех и комментарии, подобные фразе «Поэтому-то она и не спит вместе с ним». Никто не воспринимал всерьез злоключения Росомахи, а порой люди откровенно скучали, бродя по залу или засыпая в положении эмбриона.
Фильм с одной стороны оправдал ожидания, но с другой - постановка экшн-сцен (и не только) навевала тоску и зевоту. Словно его делали, как пособие о том, как нужно снимать такие вещи. Порадовал лишь Виктор, сыгранный Ливом Шрайбером, да бегающий гольем Росомаха (еще один привет - вслед за смайликом на капоте - «Хранителям»).
С рецензией на новый фильм Гэвина Худа, выходящий в прокат 30 апреля, можно ознакомиться в разделе «Премьеры».

Макс Милиан
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Хью ДжекманЕгор ДружининИраклиАнна ТереховаИрина ТоневаОльга ШелестЛив Шрайбер
фильмы
Люди Икс. Начало. Росомаха

фотографии >>
«Люди Икс. Начало: Росомаха». Премьера фотографии
«Люди Икс. Начало: Росомаха». Премьера фотографии
«Люди Икс. Начало: Росомаха». Премьера фотографии
«Люди Икс. Начало: Росомаха». Премьера фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

"Операция "Ы"! - "Почему "Ы"?" - "Чтобы никто не догадался."

"Операция "Ы"! - "Почему "Ы"?" - "Чтобы никто не догадался."

Премьера фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" состоялась 16 августа 1965 года. Касса была фантастическая - картину посмотрели 69,6 миллионов зрителей! Ни одна советская лента до этого не имела такого успеха.
2 комментария
Фестиваль ВГИК

Фестиваль ВГИК

15 октября 2007 г. в киноконцертном зале «Пушкинский» состоялось торжественное открытие XXVII Международного Фестиваля ВГИК.
День рождения фильма "Броненосец "Потемкин"

День рождения фильма "Броненосец "Потемкин"

Фильм "Броненосец "Потемкин" был заказан Эйзенштейну для показа на торжественном заседании в Большом театре, посвященном 20-летию первой русской революции. Никто тогда и не думал, что его можно будет показывать в широком прокате.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Винод Кханна
27 апреля ушёл из жизни индийский актёр Винод Кханна.
Джонатан Демми
26 апреля ушёл из жизни голливудский режиссёр Джонатан Демми.
Надежда Батурина
25 апреля ушла из жизни актриса Надежда Батурина.
Валерий Гурьянов
24 апреля ушёл из жизни режиссёр Валерий Гурьянов.
Казимир Лиске
24 апреля скончался актёр Казимир Лиске.

День рождения >>

Донатас Банионис
Екатерина Виноградова
Юрий Волынцев
Вениамин Зускин
Александр Карин
Инна Коляда
Олег Комаров (II)
Михаил Конечный
Вадим Медведев
Джессика Альба
Кари Вурер
Жак Дютрон
Пенелопа Крус
Габриэль Лазюр
Мэри МакДоннелл
Юрген Фрорип
все родившиеся 28 апреля >>

Премьеры ТВ

Наше счастливое завтра
24 апреля
НТВ
Всё о мужчинах
27 апреля
ТНТ
Свадебное платье
28 апреля
ТВЦ
Антиганг
29 апреля
Первый канал
Калейдоскоп судьбы
29 апреля
Россия 1
Невезучая
29 апреля
Россия 1
Суфлёр
29 апреля
ТВЦ
Жених для дурочки
30 апреля
Россия 1
К тёще на блины
1 мая
Россия 1
Французская кулинария
1 мая
Россия 1
Проводница
2 мая
Домашний
По законам военного времени
4 мая
Первый канал
Я никогда не плачу
4 мая
ТВЦ

ревью