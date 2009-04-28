«Люди Икс. Начало: Росомаха». Премьера

анонс

6 августа 2006 "Операция "Ы"! - "Почему "Ы"?" - "Чтобы никто не догадался." Премьера фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" состоялась 16 августа 1965 года. Касса была фантастическая - картину посмотрели 69,6 миллионов зрителей! Ни одна советская лента до этого не имела такого успеха.

7 января 2011 Фестиваль ВГИК 15 октября 2007 г. в киноконцертном зале «Пушкинский» состоялось торжественное открытие XXVII Международного Фестиваля ВГИК.

15 августа 2006 День рождения фильма "Броненосец "Потемкин" Фильм "Броненосец "Потемкин" был заказан Эйзенштейну для показа на торжественном заседании в Большом театре, посвященном 20-летию первой русской революции. Никто тогда и не думал, что его можно будет показывать в широком прокате.