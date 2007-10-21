С чего начинался «Ленфильм»

Старейшая российская киностудия «Ленфильм» была создана в Петрограде решением Наркомпроса 30 апреля 1918 года. Первый советский фильм «Уплотнение» отдел снял уже в октябре, а среди сценаристов значилось имя Анатолия Луначарского.

За годы существования киностудии ее неоднократно переименовывали, с 1934 года она носит название «Ленфильм». Студийная марка с изображением Медного всадника впервые появилась в 1965 году в фильме Владимира Венгерова «Рабочий поселок».

Братья Васильевы, Семен Аранович, Илья Авербах, Динара Асанова, Иосиф Хейфиц – далеко не полный список кинематографистов, отдавших отдельные отрезки своей жизни стенам на Малой Посадской. На «Ленфильме» продолжают творить Алексей Герман, Александр Сокуров, Виталий Мельников, Игорь Масленников, Александр Рогожкин.

Киностудия всегда производила качественные фильмы, которые поощрялись различными премиями на отечественных и зарубежных кинофестивалях.

За последние 20 лет студией руководили: В. Е. Аксенов, А. А. Голутва, В. А. Сергеев, А. Б. Зерцалов. С 28 августа 2007 года киностудией «Ленфильм» управляет В. Н. Тельнов.

Самые известные киноленты студии – «Гамлет», «Золушка», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Мой друг Иван Лапшин», «Особенности национальной охоты», «Шизофрения», «Бедный, бедный Павел», «Итальянец». Эти фильмы знают все... «Ленфильм» также можно назвать малой родиной российских сериалов: именно здесь в середине 90-х был снят первый российский многосерийный фильм «Улицы разбитых фонарей».

В середине 2007 года «Ленфильм» стал жертвой интриг. Приватизация, которая в миг могла решить судьбу старейшей киностудии, в январе 2008 года была отложена на неопределенный срок. Будем надеяться, что киностудия «Ленфильм» наберет обороты, и будет радовать зрителей исключительно качественными фильмами, как это было раньше...

Андрей Питерский, журналист

Апрель 2008 года