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Умер Луиджи Коменчини

8 апреля
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8 апреля 2007
На 91 году жизни в Риме скончался известный итальянский кинорежиссер Луиджи Коменчини. Он был одним из родоначальников итальянской комедии. Его самые известные работы - "Хлеб, любовь и фантазии" (1953), "Кукла" (1965), "Игра в карты по-научному" (1972), телефильм "Приключения Пиноккио". Режиссер родился в 1916 году. После получения диплома архитектора посвятил себя кино, стоял у истоков создания Итальянской синематеки в Милане. На большом экране дебютировал полнометражным фильмом "Воровать запрещено" (1948).
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