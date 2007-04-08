Умер Луиджи Коменчини

На 91 году жизни в Риме скончался известный итальянский кинорежиссер Луиджи Коменчини. Он был одним из родоначальников итальянской комедии. Его самые известные работы - "Хлеб, любовь и фантазии" (1953), "Кукла" (1965), "Игра в карты по-научному" (1972), телефильм "Приключения Пиноккио". Режиссер родился в 1916 году. После получения диплома архитектора посвятил себя кино, стоял у истоков создания Итальянской синематеки в Милане. На большом экране дебютировал полнометражным фильмом "Воровать запрещено" (1948).