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Первая советская модель журнала «Playboy»

1 мая
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1 мая 1989
На обложке майского номера журнала «Playboy» красуется фотография Натальи Негоды и надпись: «From Russia with love: The Soviets’ first sex star Natalya Negoda» («Из России с любовью: Первая советская секс-звезда Наталья Негода»).
Скандальный успех фильма «Маленькая Вера» принес Наталье дивиденды в форме предложения сняться для разворота «Плейбоя» - в СССР это было просто неслыханно. Как позже признается Негода, она приняла это предложение из интереса и из-за денег, и попросту не думала, что ее поступок будет иметь такой резонанс: «Я думала, что слухи не дойдут до Союза. Но «Плейбой» сделал мне такую рекламу, что, когда я приехала в Нью-Йорк, поняла, что придется выставлять вперед кулаки для защиты. В Америке я давала по 7 – 8 интервью в день». Через несколько месяцев слоган From Russia – with love! («Из России – с любовью!» - именно такой девиз был напечатан на одной из маек плейбоевской серии) стал самым популярным во всем западном мире.
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персоны
Наталья НегодаАндрей Соколов
фильмы
Маленькая Вера

обсуждение >>
№ 3
сксанна (хайфа)   21.05.2013 - 14:28
Действительно Наталья Негода со своей странной фамилией , которая к своей смелости , потрясающей красоте, таланту - принесла СМЯТЕНИЕ и огромную разницу в облик современной героини., непохожесть и огромное... читать далее>>
№ 2
nemat (urumqi)   20.01.2011 - 14:04
ета круто читать далее>>
№ 1
nemat (urumqi)   20.01.2011 - 14:03
eto budet ulet читать далее>>
Всего сообщений: 3
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