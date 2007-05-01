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A-FILM в Москве

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1 мая 2007
Независимый фестиваль короткометражного кино прошел в начале мая в Доме Кино, дав возможность молодым режиссерам и сценаристам представить свои свежие работы на суд зрителю. Организатором и учредителем данного фестиваля является кинокомпания A-FILM. Основанная в 2004 году Маттиасом Айхером (генеральный директор) и Францем Кохом (технический директор), эта компания сначала была направлена на развитие и реализацию документальных фильмов. Цель компании теперь - проектное развитие и производство игровых фильмов.
На показе были представлены картины студентов и выпускников таких учебных заведений, как Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК) и "Высшие курсы сценаристов и режиссеров". Программы была очень разнообразна: анимация, игровое кино, экспериментальное кино, музыкальный видеоклип и т.д. Самое интересное то, что, после показа каждой работы, на сцену выходил его автор и отвечал на вопросы зрителей. Все они веселые и талантливые ребята, которые любят кино и делают его с удовольствием. Кроме того, у всех почти было четкое понимание того, для чего они снимали свои работы.
Евгений Абызов, режиссер короткометражной картины «Авто» сделал римейк сцены из фильма Эйзенштейна. Это история маленького человека, потерявшегося среди новшеств информационных технологий XXI века.
Картину «Событие на дальнем плане, на …» о том, как человек борется с белкой и срубает деревья Кирилл Папакуль снимал в живописных горах Абхазии.
В работу «200 в час» ее автор Алексей Быстрицкий вложил тему мечты и фантазий и способах их осуществлений. А чего именно 200 он так и не объяснил, оставив это тоже на фантазию зрителя.
Самым длинным из представленного оказался игровой фильм «Тайсон» Егора Карпова. Провинциальная история «крутых парней», живущих по «своим законам» и становящихся бандитами.
Победителем фестиваля стала учебная работа Вадима Оборвалова – черно-белая графическая анимация про бабочку, показанная под музыку Франца Шуберта. Похвально то, что, художник по профессии, Вадим, во время съемок досконально изучал анатомическую ботанику.
Так как фестиваль проходил накануне 9 Мая, завершил его программу видеоклип музыканта Семена Фролова под названием «Мир», посвященный Дню Победы.
Замечательно, что есть такие фестивали, на которых можно посмотреть некоммерческое, но талантливое кино.
Анна Мелкумян
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