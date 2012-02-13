Фильм «Жизнь за жизнь» вышел на экраны в мае 1916 года. В то время у кинематографистов было принято давать своим детищам не одно, а два-три названия. Данную картину тоже сопровождало впечатляющее: «За каждую слезу по капле крови».

Фильм снимался на одной из крупнейших русских киностудий, принадлежавшей акционерному обществу «А.Ханжонков и К°», что само по себе являлось достаточной гарантией успеха. Кроме того, выход фильмов на экраны он всегда предварял хорошо организованной рекламой.

Появлению фильма предшествовали в прессе громкие сообщения о съемках этой картины режиссера Евгения Бауэра по роману Жоржа Онэ с участием звезд Веры Холодной и Витольда Полонского. А позже журнал «Вестник кинематографии» гордо сообщил, что лента прошла «с выдающимся успехом. Она демонстрировалась в московских кинотеатрах восемнадцать дней подряд при полных сборах».