«Принц Персии» - в Москве!

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21 января 2015 «Кандагар». Премьера 4 февраля на российские экраны вышел новый фильм Андрея Кавуна «Кандагар».

11 августа 2006 "А Вас, Штирлиц, я попрошу остаться…" В этот день, 11 августа 1973 года, по первому каналу Центрального телевидения в 19.30 показали первую серию "Семнадцати мгновений весны" (режиссер Татьяна Лиознова). Вся страна на двенадцать вечеров стала аудиторией сериала.

25 мая 1953 Министру внутренних дел СССР товарищу Берия Л.П. Обращаясь к Вам с этим письмом, прошу Вас дать указания разобраться в деле Каплера и сообщить его сестре, почему продлен срок его наказания.