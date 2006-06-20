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Конкурс "СЭ-74" - подведены итоги конкурса-опроса

15 мая
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15 мая 1975
Журнал "Советский экран", № 10, май 1975 года:
Свыше 30 тысяч наших читателей заполнили и прислали в редакцию конкурсную анкету о кинофильмах 1974 года. Подсчеты итогов конкурса проведены вычислительным цетром ЦСУ СССР. Публикуем итоги конкурса-опроса.
Приз зрителей завоевал фильм "Калина красная", автор сценария и режиссер постановщик В.Шукшин.
Лучшей актрисой года признана Нонна Мордюкова за исполнение роли Антонины Кашириной в фильме "Возврата нет" (28% голосов).
Лучшим актером года признан Василий Шукшин за исполнение роли Егора Прокудина в фильме "Калина красная" (40,6% голосов).
Самые низкие оценки получили следующие отечественные фильмы:

* "Теща"
* "Звезда экрана"
* "...А вы любили когда-нибудь?"
* "Нейлон 100%"
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персоны
Нонна МордюковаВасилий Шукшин
фильмы
В бой идут одни "старики"Звезда экранаКалина краснаяНейлон 100%Романс о влюбленныхТени исчезают в полдень

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