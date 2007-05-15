Ретроспектива фильмов Отара Иоселиани

Музей кино представил в Москве ретроспективу фильмов известного режиссера Отара Иоселиани. Открытие программы состоялось 15 мая в киноконцертном зале Центрального Дома художника, где были показаны фильмы "Апрель
" (1962) и "Листопад
" (1967). В рамках ретроспективы московские зрители смогли посмотреть такие картины режиссера, как "Жил певчий дрозд
" (1971), "Пастораль
" (1976), "Фавориты луны
" (1984), "И стал свет
" (1989), "Охота на бабочек
" (1992), "Разбойники, глава седьмая
" (1996), "Прощай, постылая земля
" ("Истина в вине") (1999).
Иоселиани - один из немногих авторов, имеющих свою постоянную четко очерченную оригинальную тему, которой он следует во всех своих работах: противопоставление устоявшейся старой культуры (основанной, прежде всего, на теплоте человеческих взаимоотношений и на складывавшихся веками традициях) и формирующейся новой (проявляющейся в четкой регламентации человеческой деятельности, ориентированной на организационное удобство и материальную выгоду).
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