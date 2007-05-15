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Ретроспектива фильмов Отара Иоселиани

15 мая
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15 мая 2007
Музей кино представил в Москве ретроспективу фильмов известного режиссера Отара Иоселиани. Открытие программы состоялось 15 мая в киноконцертном зале Центрального Дома художника, где были показаны фильмы "Апрель" (1962) и "Листопад" (1967). В рамках ретроспективы московские зрители смогли посмотреть такие картины режиссера, как "Жил певчий дрозд" (1971), "Пастораль" (1976), "Фавориты луны" (1984), "И стал свет" (1989), "Охота на бабочек" (1992), "Разбойники, глава седьмая" (1996), "Прощай, постылая земля" ("Истина в вине") (1999).
Иоселиани - один из немногих авторов, имеющих свою постоянную четко очерченную оригинальную тему, которой он следует во всех своих работах: противопоставление устоявшейся старой культуры (основанной, прежде всего, на теплоте человеческих взаимоотношений и на складывавшихся веками традициях) и формирующейся новой (проявляющейся в четкой регламентации человеческой деятельности, ориентированной на организационное удобство и материальную выгоду).
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фильмы
Жил певчий дроздИ стал светИстина в вине!ЛистопадОхота на бабочекПасторальРазбойники. Глава VII.Фавориты луны

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