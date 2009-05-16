«Список кораблей». Премьера

анонс

В течение последних двух месяцев московская студия Toonbox усиленно заканчивала работу над первой серией своего давнего проекта.

Первый эпизод мультсериала «Настоящие приключения Белки и Стрелки» готов к запуску!

Известный актер и режиссер Владимир Меньшов впервые сыграл в неизвестном ему доселе жанре ситкома!

22 июня 2007

Этот день и час я считаю началом своей общественной жизни…

«…Этот день и час я считаю началом своей общественной жизни… После увлечения историей русского освободительного движения, после кипящего Московского университета 1926 года, кипящей Москвы — мне надлежало испытать свои истинные душевные качества».