«Дом солнца» - в Сочи

анонс

18 февраля 2013 «Тюльпан». Новая победа На 21-м Токийском международном кинофестивале фильм Сергея Дворцевого «Тюльпан» получил Гран-при.

13 февраля 2012 Кино - детям С 4 по 10 июля в Крыму пройдет XVI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ.

18 июня 2007 Эйфория российского кино в Венеции 63-й Венецианский кинофестиваль открылся 30 августа 2006 года в новом Дворце кинематографии на острове Лидо. Предыдущие два года были посвящены итальянскому (2004) и азиатскому (2005) кинематографу, а в 2006 году фестиваль прошел под знаком российского кино.