Три майских дня 1986 года, в течение которых в Кремле проходил Пятый съезд кинематографистов, были одними из самых громких дней второго перестроечного года. На этом съезде убрали секретаря Союза Кулиджанова и председателя Госкино Ермаша. Демократические ниспровергатели прежних основ, по предложению члена Политбюро Александра Яковлева, избрали лидером обновленного Союза кинематографистов Элема Климова. Возвратясь домой после завершения Пятого съезда, Элем Климов жирным черным фломастером вывел на листке отрывного календаря: "Сегодня я попал под поезд".

Из воспоминаний киноведа Ирины Рубановой:

"Придя в Союз, Климов надеялся, что это и станет частью реализации его созидательного потенциала. Он надеялся, что будет руководить Союзом, во-первых, строго коллегиально, а во-вторых — по модели работы в съемочной группе. Он был общественником романтического склада.

Климов твердо проявил свою волю в уравнении роли Союза и Комитета в деле запуска и производства кино, так называемое "право двух подписей". Теперь на равных правах выступали в спорных вопросах Союз кинематографистов СССР и Госкомитет. Это было сделано сразу. Был сформирован экспертный совет, члены которого рецензировали весь сценарный поток. Это стало открытым процессом, а кроме того, Союз настоял на создании новой коллегии, в которую вошли весьма уважаемые члены Союза кинематографистов. И главное, были сняты с "полки", легализованы, выпущены на экран, показаны на фестивалях десятки фильмов. Были поддержаны и поощрены молодые, которые без опоры, найденной в климовском секретариате, еще долго набивали бы себе шишки.

Время рассеяло розовый туман романтизма: логика в действиях климовского секретариата была, а до генеральной программы руки так и не дошли. А еще были вражда, ненависть, клевета."

Произошло то, что и должно было произойти: солидарные высокие цели до обидного быстро стали крошиться под напором индивидуальных интересов.

Сначала Элем Климов брал творческий отпуск, оставив замену в лице Андрея Смирнова, а потом и вовсе ушел в отставку.



СЕКРЕТАРИАТ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА КИНЕМАТОГРАФИСТОВ СССР, ИЗБРАННЫЙ

НА V СЪЕЗДЕ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ

КЛИМОВ Элем Германович — первый секретарь Правления;

АБДРАШИТОВ Вадим Юсупович; АГИШЕВ Одельша Александрович;

АЛИЕВ Ариф Гаджи Баба оглы; БАТАЛОВ Алексей Владимирович;

БЕЛИКОВ Михаил Александрович; БЫКОВ Роланд Анатольевич;

ГЕЛЕЙН Игорь Игоревич; ГЕРАСИМОВ Андрей Николаевич;

ГЛУЗСКИЙ Михаил Андреевич; ГОЛОВНЯ Борис Владимирович;

ГРЕБНЕВ Анатолий Борисович; ГРИГОРЬЕВ Евгений Александрович;

ГРИГОРЬЕВА Ренита Андреевна; ГРИЦЮС Ионас Аугустинович;

ДЁМИН Виктор Петрович; ЗВИРБУЛИС Микс Эгонович;

ИБРАГИМБЕКОВ Рустам Ибрагимович;КИЙСК Кальё Карлович;

ИШМУХАМЕДОВ Эльёр Мухитдинович; КАЛАНТАР Карен Левонович;

ЛАВРЕНТЬЕВ Клим Анатольевич; ЛАПШИН Ярополк Леонидович;

ЛЕБЕШЕВ Павел Тимофеевич; ЛИСАКОВИЧ Виктор Петрович;

ЛИСАКОВСКИЙ Игорь Николаевич; МЕЛЬНИКОВ Виталий Вячеславович;

МЕТАЛЬНИКОВ Будимир Алексеевич; МУХАМЕДЖАНОВ Калтай Мухамеджанович;

НАРЛИЕВ Ходжакули; НАХАБЦЕВ Владимир Дмитриевич;

НИКИФОРОВ Вячеслав Александрович; НОРШТЕЙН Юрий Борисович;

ОКЕЕВ Толомуш Океевич; ПАНФИЛОВ Глеб Анатольевич;

ПЕТРОВ Виктор Валентинович; ПЛАХОВ Андрей Степанович;

СОЛОВЬЁВ Сергей Александрович; ТАШКОВ Евгений Иванович;

ТИХОНОВ Вячеслав Васильевич; УЛЬЯНОВ Михаил Александрович;

УРАЛОВ Олег Владимирович; ХЕЙФИЦ Иосиф Ефимович;

ХИТРУК Фёдор Савельевич; ХУДОНАЗАРОВ Давлатназар;

ЧЕРНЫХ Валентин Константинович; ЧУРЯ Владимир Андреевич;

ЧУХРАЙ Григорий Наумович; ШАХНАЗАРОВ Карен Георгиевич

ШЕНГЕЛАЯ Эльдар Александрович