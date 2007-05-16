Федеральное агентство по культуре и кинематографии и Клуб писателей ЦДЛ 16 мая представили: "Арсений Тарковский". Юбилейный вечер к 100-летию поэта.

«А если бы июнь, и день рожденья…» Вечер вела Лариса Миллер.

Были показаны фрагменты из документального фильма кинорежиссера Вячеслава Амирханяна «Арсений Тарковский. Малютка – жизнь».

В юбилейном вечере приняли участие: Марина Тарковская, Александр Ревич, Михаил Синельников, Антонина Кузнецова, Галина Пухова, Михаил Приходько, Игорь Гельман - авторы–исполнители песен.