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Арсений Тарковский: Юбилейный вечер к 100-летию поэта

16 мая
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16 мая 2007
Федеральное агентство по культуре и кинематографии и Клуб писателей ЦДЛ 16 мая представили: "Арсений Тарковский". Юбилейный вечер к 100-летию поэта.
«А если бы июнь, и день рожденья…» Вечер вела Лариса Миллер.
Были показаны фрагменты из документального фильма кинорежиссера Вячеслава Амирханяна «Арсений Тарковский. Малютка – жизнь».
В юбилейном вечере приняли участие: Марина Тарковская, Александр Ревич, Михаил Синельников, Антонина Кузнецова, Галина Пухова, Михаил Приходько, Игорь Гельман - авторы–исполнители песен.
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