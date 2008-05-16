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«Волчья стая». Съемки

16 мая
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16 мая 2008
На «Мосфильме» полным ходом идут съемки восьмисерийного телевизионного фильма, основанного на романе Александра Бушкова «Волчья стая».
Действие происходит в Красноярском крае, в городе Шантарске, в наши дни. Главные герои – бизнесмен Вадим (Алексей Серебряков), его жена Ника (Ольга Сидорова) вместе с партнером Вадима Эмилем (Самвел Мужикян) - отдыхают на лужайке перед домом. Ника находит в газете странное объявление – в качестве развлечения для состоятельных господ и дам предлагается экстрим-тур провести пару недель в самом настоящем концлагере – с бараками, трудовыми работами, надзирателями, допросами, шмонами и другими атрибутами настоящего ГУЛАГа. Сотрудники турфирмы обещают полное погружение в реальность 1938 года.
(Для зрителя до конца первой серии будет сохранена иллюзия, что все действительно происходит в Сталинском лагере, и каждый из узников по-настоящему осужден по статье.)
Конечно, не все участники экстремальной игры выдержат до конца – они должны будут заплатить штраф. Из суммы штрафов будет сформирован главный бонус, который разделят победители, прошедшие все испытания.
Приехав в лагерь, герои начинают знакомиться со своими «собарачниками». Народ самый разный, у каждого – свои мотивы, чтобы согласиться на такое испытание.
Эмилю приходится нелегко, легковесный и избалованный бабник, он чувствует себя неуютно, поехал только ради Вадима.
Среди заключенных - грузинский князь Мдиванбеги (Рубен Симанов) – рассудительный, справедливый. На воле он – «король нищих», стал богатым, организовав сеть попрошаек. У него личная драма - дочь должна родить, а от кого - говорить не хочет. Князь всё пытается вспомнить и просчитать её знакомых, кто это мог сделать. Артист Иноземцев (Михаил Разумовский) – шутник, всё время играет, разыгрывает всех, к экстрим-туру относится, как к игре в казино. Есть и специалист по антиквариату Монастырский (Юрий Смирнов) – как историк, хорошо знает быт «сталлагов», и всё время находит какие-то несоответствия в их временном лагере, он привык иметь дело с экспертизой, и въедливо придирается к обстановке.
Встречаются и пассивные, слабые люди, например, Василек (Алексей Панин) (на самом деле - теневой владелец большого бизнеса по культуризму и фитнесу, вовлеченный в коррупцию).
С удивлением все смотрят на бывшего мента Бориса (Сергей Угрюмов) – этот-то как здесь оказался? Борис утверждает, что хочет «очистить совесть», но на самом деле – он продолжает работать по раскрытию местного наркотрафика.
Есть и совсем странные персонажи - Синий (Андрей Сиганов), криминальный авторитет, волевая личность, или Угрюмый (Алексей Огурцов) – мастер спорта, который уверен в своей победе, Семен (Александр Пятков) – пожилой владелец ресторанов, влюбившийся в молоденькую девушку (на самом деле - подставную проститутку). Девушка потребовала от Семена участия в экстрим-туре, как доказательства его мужественности.
Глеб (Андрей Зибров) и Юрий (Александр Песков) – мелкие предприниматели, приехали с женами, чтобы немного отсидеться – недавно они «кинули» серьезного партнера. Жена Юрия Светлана (Мария Саффо) – милая женщина с легким характером - думает, что приехала на курорт. Жена Глеба Даша (Дарья Дроздовская) совсем так не думает, у нее другие проблемы – Даша наркоманка и пытается это скрыть.
Так называемые «сотрудники турфирмы», похоже, вжились в свои роли до конца. С первого дня все «заключенные» почувствовали на себе жестокое отношение во время допросов и трудовых работ. Бараки разделили на мужской и женский, выдали грубую одежду, кормили баландой.
Начальник лагеря Савванеев (Юлий Малакянц), надзиратели Гитлер (Сергей Рускин) и Ирма (Татьяна Федоровская) явно получали удовольствие от игры.
Только вот в том, игра ли это, с самого начала стали закрадываться сомнения…
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