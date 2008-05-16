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Премьера неизвестного фильма с участием Ф.Раневской

16 мая
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16 мая 2008
16 мая в рамках Международного театрального фестиваля им В.Г.Раневской в Таганрогском театре им. А.П.Чехова состоялась премьера неизвестного фильма с участием Ф.Раневской - новеллы режиссера Н.Садковича "Три гвардейца" из фильма Н.Садковича и В.Брауна "Родные берега" (1943), в свое время так и не нашедшего пути на широкий экран.
Неизвестный фильм с участием Ф.Раневской представил издатель С.Орлов, вручивший президенту Фестиваля Е.Стеблову и мэру Таганрога Н.Федянину диски с записью этого фильма. В тот же день в Таганроге в торжественной обстановке состоялось открытие памятника Ф.Г.Раневской. Он установлен рядом с домом, где великая актриса прожила свои первые 19 лет жизни...

Александр Федоров
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Фаина Раневская

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Премьера неизвестного фильма с участием Ф.Раневской фотографии
Премьера неизвестного фильма с участием Ф.Раневской фотографии
Премьера неизвестного фильма с участием Ф.Раневской фотографии
Премьера неизвестного фильма с участием Ф.Раневской фотографии
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