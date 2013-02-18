Премьерный провал фильма, которого никто не видел

Рустам Хамдамов, автор дипломного фильма "В горах мое сердце" и незавершенного (запрещенного, подлежащего уничтожению, но чудом сохранившегося) материала к фильму "Нечаянные радости" оставался одним из самых загадочных персонажей отечественного кинематографа. Во времена перестройки, в 1986 году Сергей Соловьев обратился к Хамдамову с предложением снять картину на "Мосфильме"."Я ему сказал тогда: «Делай что хочешь». Вскоре он предложил сценарий кинооперы «Снегурочка». Я ему говорю: «Пиши сценарий». Рустам в ответ: «Какой там сценарий, и так все ясно». Я, конечно, согласился. Прошло еще три месяца, и он объявил, что пишет не «Снегурочку», а совершенно другой сценарий, и «его на словах не расскажешь»."Через некоторое время был написан сценарий полнометражного художественного фильма "Анна Карамазофф", в главной роли согласилась сниматься звезда европейского и мирового кино Жанна Моро.В 1991 году фильм " Анна Карамазофф " был представлен на Каннском кинофестивале и считался одним из главных претендентов на Гран-при фестиваля. Накал страстей вокруг картины был подготовлен журналистами и пиар-службами. Весь расклад обещал массу неожиданностей — главная звезда французского кино в фильме с непонятным сюжетом, снятом неизвестным русским гением восточного происхождения."Во время просмотра в зале раздался свист, и через 10 минут зрители стали выходить из зала. Те, кто оставался в зале до конца, — отчаянно хлопали. Но даже эти аплодисменты тоже были симптомом оглушительного провала, которому всегда сопутствует столь страстное проявление солидарности со стороны знатоков и любителей идти наперекор сложившемуся мнению. Мнение, разумеется, уже сложилось. Впрочем, я почти не помню этого просмотра, потому что все остальное для меня затмила Жанна Моро. Как только начался черно-белый фильм, она в одно мгновение из моего преданного друга превратилась в злейшего врага. Она кричала и требовала прекращения просмотра. Я боялся, что с ней что-нибудь случится.""В чем парадокс: Стрельников и Горенштейн написали сценарий чудовищный просто, такой советский гадкий фильм. Сценарий был написан без любви и интереса, просто чтобы отделаться, это было по-советски. Поскольку я человек ненормальный, асоциальный, я завелся. Я себе сказал: «Да я не буду снимать это, я буду снимать, что хочу. Душу не хочу насиловать». Но это «хочу» было так далеко от того, что можно было тогда сделать, что картину закрывали беспрестанно. Кто ее только не защищал, но кончилось тем, что я бросил эту картину, потому что было невозможно. Снималась она почти два года: с 1972 по 1974, поменялось три-четыре оператора, 20 художников, это было очень трудно.Я услышал, что на материале этого фильма снимается другой, по тому самому сценарию. Я вам сразу скажу, этот фильм был сделан на материале по книге Гурджиева о персидских коврах. Две сестры собирали персидские ковры, и тут случилась революция. А с одним ковром связано поверье: если его купить и пролить на него кровь, революцию можно остановить. И вот этот сюрреализм я пытался сделать. Фильм почти был снят, на 40 минут. И он сохранился. Не негатив, а позитив. Я его потом кусочками вставил в «Анну Карамазофф». Из-за чего вышел грандиозный скандал во Франции.""Как только дело доходит до пресловутого «фильма в фильме», как только мадам Моро успевает убедиться в том, что фрагмент "Нечаянных радостей" с Соловей и Лебле занимает в фильме отнюдь не служебное, и более того — центральное место, она учиняет скандал, равного которому не помнит фестиваль. Публика, не смеющая до этого момента внятно проявить свою реакцию, теперь получает такую возможность. Последующие эпизоды проходят под аккомпанемент свиста, топота ног, издевательских аплодисментов и выкриков. Наиболее деликатные молча покидают просмотровый зал, но их пригибающиеся тени и приглушенные хлопки дверей говорят о провале фильма с не меньшей очевидностью. Утренняя пресса констатирует: "Анна Карамазофф" из ожидаемых фаворитов перешла в безусловные аутсайдеры".Фильм Рустама Хамдамова "Анна Карамазофф" так и не вышел в прокат...