17 мая на СТС - последняя серия второго сезона "Кадетства"

Это только в туманном Альбионе принято уходить тихо и незаметно – по-английски, как говорится. У настоящих же кадетов все происходит с точностью до наоборот: с ароматными шашлыками, оглушительными криками «Ура!», фотографированием по пояс в ледяной воде... Так съемочная группа отпраздновала окончание работы и, хоть и непродолжительные, но долгожданные каникулы.