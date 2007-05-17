17 мая на СТС - последняя серия второго сезона "Кадетства"

17 мая на СТС прошла последняя, 50-я, серия второго сезона «Кадетства», съемки которой прошли в Твери 27 апреля.
Это только в туманном Альбионе принято уходить тихо и незаметно – по-английски, как говорится. У настоящих же кадетов все происходит с точностью до наоборот: с ароматными шашлыками, оглушительными криками «Ура!», фотографированием по пояс в ледяной воде... Так съемочная группа отпраздновала окончание работы и, хоть и непродолжительные, но долгожданные каникулы.
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