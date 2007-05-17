Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

17 мая на СТС - последняя серия второго сезона "Кадетства"

17 мая
Все года

Хроника кино >>
17 мая 2007
17 мая на СТС прошла последняя, 50-я, серия второго сезона «Кадетства», съемки которой прошли в Твери 27 апреля.Это только в туманном Альбионе принято уходить тихо и незаметно – по-английски, как говорится. У настоящих же кадетов все происходит с точностью до наоборот: с ароматными шашлыками, оглушительными криками «Ура!», фотографированием по пояс в ледяной воде... Так съемочная группа отпраздновала окончание работы и, хоть и непродолжительные, но долгожданные каникулы.

«Кадетство» смотреть онлайн бесплатно на Кино-Театр.ru
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Вячеслав Муругов
фильмы
Кадетство. 2 сезон

обсуждение >>
№ 1
Борина (Ростов на Дону)   15.05.2007 - 21:01
Хочу посмотреть Кадетства третий сезон жду с нетерпением читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Попытка правды о послевоенной деревне.

Попытка правды о послевоенной деревне.

В кинотеатре "Россия" 28 декабря 1964 года состоялась премьера фильма Алексея Салтыкова "Председатель" с Михаилом Ульяновым в главной роли. В основе фильма - повесть Юрия Нагибина "Страницы жизни Трубникова" (1962), ставшая исторически самым "звездным" часом Нагибина.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Арво Кукумяги
16 мая ушёл из жизни актёр Арво Кукумяги.
Олег Видов
16 мая ушёл из жизни актёр Олег Видов.
Зоя Толбузина
15 мая ушла из жизни актриса Зоя Толбузина.
Андрей Зай
15 мая ушёл из жизни актёр Андрей Зай.
Александр Парошин
15 мая ушёл из жизни актёр Александр Парошин.
Ирина Карташёва
14 мая ушла из жизни актриса Ирина Карташёва.
Юрий Шерстнёв
12 мая ушёл из жизни актёр Юрий Шерстнёв.

День рождения >>

Дмитрий Барков (II)
Дарья Бондаренко
Станислав Дужников
Алёна Ивченко
Александр Леньков
Денис Парамонов
Екатерина Редникова
Илья Рутберг
Марина Старых
Кэмерон Бэнкрофт
Жан Габен
Морин О'Салливан
Билл Пэкстон
Никки Рид
Крэйг Фергюсон
Деннис Хоппер
все родившиеся 17 мая >>

Премьеры ТВ

Капитанша
15 мая
Россия 1
Личность не установлена
15 мая
НТВ
Неизвестный
15 мая
ТВ-3
Место на земле
19 мая
Первый канал
Мышеловка на три персоны
19 мая
ТВЦ
Геракл
20 мая
Первый канал
Женщина в беде-3
20 мая
ТВЦ
Одиночка
20 мая
Россия 1
Храни тебя любовь моя
20 мая
Россия 1
Сжигая мосты
21 мая
Россия 1
Страна Советов. Забытые вожди
21 мая
Первый канал

ревью