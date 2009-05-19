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«Путь». Премьера

19 мая
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19 мая 2009
19 мая в московском кинотеатре «Пушкинский» состоялась премьера остросюжетного боевика Владимира Пасичника «Путь». Главным гостем, конечно же, стал американский актер Майкл Мэдсен, сыгравший одну из ролей в фильме.
Среди именитых зрителей были также замечены актеры Анастасия Стоцкая и Валерий Николаев, телеведущая Анфиса Чехова, участники фильма Дмитрий Носов, Иван Кокорин, Олег Тактаров, Лада Дэнс и многие другие.
«Путь» - это масштабный приключенческий боевик, действие которого происходит не только в самых неожиданных точках земного шара, но и в разные эпохи.
В центре сюжета — история Алексея, молодого человека эпохи лихих 90-х, когда альтернативой нищенскому существованию были криминал и наркотики. Но вместо колонии Алексей попадает в «Школу самбо», где из трудных подростков делают чемпионов. Эта закалка пригодится Алексею в армии и в спецподразделении по борьбе против международного терроризма и наркомафии.
Группа Z, которую возглавляет Алекс, получает задание уничтожить базу террористов и выяснить имя предателя, сообщившего им коды доступа к системе слежения с военных спутников.
«Путь» снят кинокомпанией WAYFILM по мотивам романа Александра Червоненко «Судный день».
Съемки проходили в Китае, в Тайских джунглях на границе с Бирмой, а также в США.
После многолетнего запрета на киносъемки именно группа фильма «Путь» стала первой иностранной компанией, получившей разрешение правительства Китая снимать игровые сцены не только на Великой китайской стене, но и в стенах знаменитого Шаолиньского монастыря. В массовых сценах фильма «Путь» заняты настоящие монахи.
Для работы над проектом был собран великолепный международный актерский состав. Так, звезда мирового кино Майкл Мэдсен сыграл капитана американского авианосца. Главную роль в фильме «Путь» исполняет известный дзюдоист, бронзовый призер Олимпийских игр в Афинах Дмитрий Носов. Кроме него в фильме задействован ряд выдающихся российских спортсменов - Ирина Чащина и Николай Валуев, Олег Тактаров, Дмитрий Максимов, Джамал Ажигирей и многие другие.
Картина претендует на включение в книгу рекордов Гинесса по числу спортивных звезд, участвовавших в съемках.
Дмитрий Носов, который уже не в первый раз выступает в качестве актера, отметил: «Я получил огромное удовольствие от работы над этим проектом. Это «кино с мужским характером» - про настоящих парней и, я бы сказал, для настоящих парней! Съемки превратились в захватывающее приключение – в команде прекрасных людей, профессионалов. Кроме того, мне, человеку «от спорта» особенно приятно было видеть на одной съемочной площадке такое количество коллег-спортсменов. Фильм несет в себе хороший здоровый дух – подобных фильмов, как мне кажется, давно не было в отечественном кинопрокате».
Спортсмены фильма:
Дмитрий Носов - Заслуженный Мастер спорта по Дзюдо. Мастер спорта по Самбо. Бронзовый призер 28 Олимпийских игр (Афины, 2004) по дзюдо. Победитель Первенства Мира по Самбо.
Николай Валуев - Чемпион Мира по боксу.
Дмитрий Максимов - Заслуженный Мастер спорта по Самбо. Мастер спорта Международного класса по Дзюдо. Двукратный чемпион Мира по Самбо. Участник 28 Олимпийских игр по Дзюдо.
Сурен Балачинский - Заслуженный Мастер спорта по Самбо. Двукратный чемпион Мира по Самбо.
Ирина Чащина - Заслуженный Мастер спорта по Художественной гимнастике. Серебряный призер 28 Олимпийских игр (Афины 2004). Двукратная чемпионка Мира по Художественной гимнастике.
Олег Тактаров - Чемпион Мира по Боям без правил.
Джамал Ажигирей - Мастер спорта Международного класса. Тренер высшей категории по Ушу. 10-ти кратный чемпион России. Неоднократный чемпион Европы.
Алексей Арешкин - Мастер спорта Международного класса по Самбо. Победитель Первенства Мира по Самбо.
Евгений Шпагин - Мастер спорта Международного класса по Самбо. Победитель Первенства Мира по Самбо.
Иман Медалов - Мастер спорта по борьбе дзюдо. Чемпион Чеченской республики по дзюдо 1994 года.
Максим Тынянов - Мастер спорта по плаванию.
Алик Гульханов - Мастер спорта по рукопашному бою.
Ринат Лайшев - Мастер спорта по борьбе самбо. Многократный чемпион и призер чемпионатов Москвы. Заслуженный тренер России.
Эльмира Заболотнева - Мастер спорта по художественной гимнастике СССР.
Михаил Кошенков - Основатель "Федерации Айкидо Рен Ва Кай" в России, вице-президент Международной Федерации Профессиональных Клубов Айкидо. Мастер спорта по самбо, чёрный пояс карате Киокусинкай, IV дан Айкидо.
Алексей Орлов - окончил школу «Самбо–70» и является кандидатом в мастера спорта по самбо и дзюдо.
Юра Федоришин - 8-кратный чемпион Украины по каратэ и рукопашному бою. Обладает 8 даном Карапа Кекусин. 6 дан Джиу Джитсу.
Ширяев Максим Сергеевич - Мастер спорта по дзюдо и самбо. Выпускник школы «Самбо-70». Двукратный бронзовый призер Чемпионатов Мира по самбо. Двукратный бронзовый призер Чемпионатов Европы по самбо.
Сергей Бутрин - Мастер спорта по самбо. Мастер спорта по дзюдо. Серебряный призер по каратэ Фул контакт в Лондоне в 1993г. Чемпион Динамо по рукопашному бою с 1984-1989г. Чемпион высшей школы КГБ по самбо.
Олег Шаров - Мастер спорта по самбо. Победитель первенства СССР по самбо 1986г.
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персоны
Джамал АжигирейНиколай ВалуевАлик ГульхановЛада ДэнсИван КокоринРенат ЛайшевДмитрий Максимов (II)Майкл МэдсенВалерий НиколаевДмитрий НосовАнастасия СтоцкаяОлег ТактаровИрина ЧащинаАлександр ЧервоненкоАнфиса ЧеховаОлег Шаров
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