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Ренат Давлетьяров - новый Вице-Президент ФИАПФ

19 мая
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Хроника кино >>
19 мая 2009
18 мая в Каннах состоялась очередная сессия Генеральной ассамблеи ФИАПФ – Международной федерации продюсерских гильдий. Главным вопросом повестки дня было избрание нового руководства ФИАПФ.
Президентом стал известный аргентинский продюсер Луис Альберто Скалелла, сменивший на этом посту испанца Андрэса Висенте Гомеза. Вице-Президентом от Европы был единогласно избран Президент гильдии продюсеров России Ренат Давлетьяров.
По словам Рената Давлетьярова, одной из важных текущих задач он считает интеграцию успешного международного правового опыта в российское законодательство в области кино.
Также в рамках заседания был проведен круглый стол, посвященный проблемам киноиндустрии в каждой из стран-участниц ФИАПФ. В числе обсуждавшихся вопросов было влияние кризиса на финансирование кинопроизводства, схемы финансовой поддержки кинематографа, подготовка кадров для киноиндустрии и др. Отдельного внимания была удостоена проблема взаимоотношений кино- и телепродюсеров и профсоюзных организаций.
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