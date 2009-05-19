Ренат Давлетьяров - новый Вице-Президент ФИАПФ

анонс

3 декабря 2006

Доля ты!- русская долюшка женская!

В декабре 1927 года на экраны выходит фильм Ольги Преображенской и Ивана Правого "Бабы рязанские" - бытовая драма из жизни русской деревни кануна революции и первых послеоктябрьских лет.