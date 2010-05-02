«Подкидыш» в цвете

анонс

На 39-м Международном кинофестивале в Индии фильм Сергея Дворцевого «Тюльпан» получил Гран-при и Приз в категории «Самый перспективный режиссер».

5 ноября на экраны России вышла новая картина Ильи Хотиненко «Ясновидящая», в которой главные роли сыграли Алла Юганова и Евгений Стычкин.

18 февраля 2007

Нежность существует без причин, как небо и стихи...

8 июня 2006 года в российских кинотеатрах состоялась премьера полнометражного художественного фильма "Поцелуй бабочки", снятого по заказу телеканала "Россия". Сколько существует фильмов о любви, когда влюбляются люди из разных стран.