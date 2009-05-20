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«Последний секрет Мастера». Съемки

20 мая
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20 мая 2009
20 мая поздним вечером прошел очередной съемочный день московского периода съемок многосерийного художественного фильма «Последний секрет Мастера». Наш фотокорреспондент побывал на живописном месте съемок - на берегу Москва-реки. Снимали одну из трюковых сцен - прыжок с моста на катер.
По сюжету фильма простой русский парень Федор Караваев хоть и жил в деревне, но увлекался восточной культурой. Да так страстно, что однажды лопнуло терпение жены Варвары, и ставшему вмиг холостым и бездомным Федору ничего лучшего не пришло в голову, как отправиться на родину боевых искусств, изучать кунг-фу. Но в Шаолине великовозрастный ученик оказывается не нужным, а в Уданшане доверчивый Федор и вовсе становится жертвой предприимчивого мошенника. Однако нет худа без добра – именно в чужой далекой стране герой находит верного друга, да не простого, а настоящего мастера боевых искусств Ли Даню. Федор возвращается домой ни с чем, еще не зная, что он уже втянут в водоворот невероятных приключений, комических, трагических и детективных событий.
После неудачной попытки выкрасть рукопись Тургенева из парижского Лувра, интернациональная группа преступников обманом вовлекает в дело Ли Даню. Только он может помочь им получить бумаги, перевезенные в Москву в музей им. Пушкина. Федор Караваев оказывается для китайца единственным другом в чужой стране. Федору предстоит освободить заложников, узнать тайну сокровищ, скрытую в тургеневской рукописи, и разгадать последний секрет Мастера…
«Последний секрет Мастера» - первый опыт международного сотрудничества такого уровня на российском телевидении. В съемках 24-серийного художественного фильма с Виктором Логиновым, Татьяной Абрамовой и Федором Добронравовым в главных ролях участвует смешанная творческая группа из России и Китая, финансирование проекта осуществляется совместно.
Режиссером с китайской стороны выступил Ю Сяоган, создатель десятков картин, ставших классикой китайского кинематографа. Постановщиком боевых сцен стал легендарный Юань Бинь, на протяжении 30 лет работавший с Джеки Чаном и принесший ему всемирную известность своими кино-драками.
География съемок охватывает Россию, Китай и Францию. В качестве съемочных площадок задействованы такие разноплановые объекты, как Шаолинь, знаменитый парижский музей Лувр и музей им. Пушкина. В этих трех странах премьера проекта состоится одновременно, причем фильм будет демонстрироваться зрителям без адаптации.
Съемки займут в общей сложности 6 месяцев, но уже сейчас, на этапе производства детективная трагикомедия, полная приключений, вызывает интерес не только в России - права на фильм выкупили Япония, Южная Корея и Франция.
Игорь Прокопенко (продюсер, автор сценария):
«Почему Китай? А много ли вы о нем знаете? Если разобраться, о настоящем современном Китае мы не знаем практически ничего. А ведь это большая мощная индустриально развитая и очень интересная страна с тысячелетней историей. Каждый, кто попадает туда, оказывается в растерянности в силу того, что это совсем не то что, он ожидал увидеть. При этом интерес у двух стран взаимный. Поэтому для меня выбор этой страны для осуществления проекта был вполне естественным. Мы понимаем, что первый блин не имеет права стать комом, поэтому очень стараемся все сделать качественно, поскольку по этой истории будут судить о перспективах дальнейшего совместного производства.
Изначально я задавался целью охватить как можно более широкие зрительские массы. Восточные единоборства и трюки интересны мужской ее части, от мала до велика, так же как и детективная составляющая. Комедийная составляющая интересна всем. А женщин привлечет мощная мелодраматическая линия, заключенная в несколько любовных треугольников. Это детективная трагикомедия, где много приключений, любви, ненависти, дружбы, предательства и неожиданных поворотов».
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