Бей, барабан! Барабанщик, бей!

На экраны выходит фильм "Бей, барабан!", о первых пионерских отрядах. Рабочая Пресня, красный галстук из скромного ситца, беспризорники - революционная романтика... С таким фильмом-кличем пришел в большое кино режиссер Алексей Салтыков. В этом радостном кличе, в этом пружинистом шаге "солнцу и ветру навстречу" был веселый молодой напор шестидесятых годов.

Я теперь вспоминаю, как песню,

Пионерии первый отряд.

Вижу снова рабочую Пресню

И знакомые лица ребят,

Красный галстук из скромного ситца,

Первый сбор, первый клич «Будь готов!»



В фильме "Бей барабан" беспризорников и детей детского дома играли ученики школы-интерната № 23 с преподаванием ряда предметов на хинди и урду: Боровков Юрий, Никуличев Алексей, Прокофьев Вячеслав, Мануйлов Владимир, Зверева (Лебедева) Татьяна, почти все ученики 4 и 5 классов участвовали в массовке! Многие ребята действительно остались одни, жили без родителей. В те годы киностудия "Мосфильм" помогала школе-интернату, стараясь сделать все, чтобы воспитанники не чувствовали себя одинокими.

Цитаты:

"Песня о первом пионерском отряде" (слова С. Рунге)

"Новейшая история отечественного кино" (А.Шпагин)