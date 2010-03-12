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Бей, барабан! Барабанщик, бей!

20 мая
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20 мая 1962
На экраны выходит фильм "Бей, барабан!", о первых пионерских отрядах. Рабочая Пресня, красный галстук из скромного ситца, беспризорники - революционная романтика... С таким фильмом-кличем пришел в большое кино режиссер Алексей Салтыков. В этом радостном кличе, в этом пружинистом шаге "солнцу и ветру навстречу" был веселый молодой напор шестидесятых годов.
Я теперь вспоминаю, как песню,
Пионерии первый отряд.
Вижу снова рабочую Пресню
И знакомые лица ребят,
Красный галстук из скромного ситца,
Первый сбор, первый клич «Будь готов!»

В фильме "Бей барабан" беспризорников и детей детского дома играли ученики школы-интерната № 23 с преподаванием ряда предметов на хинди и урду: Боровков Юрий, Никуличев Алексей, Прокофьев Вячеслав, Мануйлов Владимир, Зверева (Лебедева) Татьяна, почти все ученики 4 и 5 классов участвовали в массовке! Многие ребята действительно остались одни, жили без родителей. В те годы киностудия "Мосфильм" помогала школе-интернату, стараясь сделать все, чтобы воспитанники не чувствовали себя одинокими.

Цитаты:
"Песня о первом пионерском отряде" (слова С. Рунге)
"Новейшая история отечественного кино" (А.Шпагин)
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Алексей Салтыков
фильмы
Бей, барабан!

фотографии >>
Воспитанник школы-интерната Вячеслав Прокофьев во время съемок в фильме "Бей, барабан!"
Воспитанники школы-интерната (Л.Тигай, Ю.Бровков, Дмитриев)принимавшие участие в съемках фильма "Бей, барабан!"
Воспитанники школы-интерната Земляков и Рыжков, принимавшие участие в съемках фильма "Бей, барабан!"
Воспитанницы Школы-Интерната № 23
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№ 1
Ирина (Москва)   12.03.2010 - 17:17
Большое спасибо редакторам сайта! получилось СУПЕР ! ВЫСШИЙ КЛАСС ! читать далее>>
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