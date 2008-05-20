С 20 по 25 мая 2008г. в центральном кинотеатре "Октябрь", в городе Орле, при поддержке Федерального агентства по культуре и кинематографии, компании АртЛинкИнтер, компании "Орелкино" и радиостанции "Наше Экспресс Радио" прошел кинофестиваль "Тургенев. Родина. Кино". В программе кинофорума два конкурса - на лучший художественный фильм и лучший документальный фильм.
Программа художественных фильмов:
1. "Отцы и дети
", режиссёр Адольф Бергункер, Наталья Рашевская , 1959г.
2. "Муму
", режиссер Анатолий Бобровский, Евгений Тетерин , 1959г.
3. "Накануне
", режиссер Владимир Петров , 1959г.
4 "Дворянское гнездо
", режиссер Андрей Кончаловский , 1969г.
5. "Драма из старинной жизни
", режиссер Илья Авербах, 1971г.
6. "Бирюк
", режиссер Роман Балаян , 1977г.
7. "Леди Макбет Мценского уезда
", режиссер Роман Балаян, 1989г.
8. "Тьма
", режиссер Игорь Масленников, 1991г.
9. "Интересные мужчины
", режиссер Юрий Кара, 2003г.
Программа документальных фильмов:
1. "Слово о Тургеневе", режиссёр А.Косачев , 1990г.
2. "Виталий Семин. Страницы из жизни ", режиссёр Н.Рогожин , 1990г.
3. "Вспоминая Бориса Пастернака", режиссёр Б.Головня , 1990г.
4. "Петербург Андрея Белого", режиссёр Л.Бурехина , 1989г.
5. "Уроки Чехова", режиссёр Е.Осташенко , 1989г.
6. "ЗЛЩ-282", режиссёр И.Сарахатунова , 1989г.
7. "Сергей Есенин", режиссёрА.Карпов , 1968г.
8. "О, не лети так жизнь!Леонид Филатов", режиссёр Т. Воронецкая ,2006г.
9. "Голоса", режиссёр А.Осипов , 1997г.
10. "Охота на ангела или четыре любви поэта и прощателя", режиссёр А.Осипов , 2002г.
11. "Страсти по Марине", режиссёр А.Осипов , 2004г.
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