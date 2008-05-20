Кинофестиваль "Тургенев. Родина. Кино"

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Успех Marvel и DC не даёт покоя кинематографистам.

Трейлер фильма «Матильда» номинировали на премию в США

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