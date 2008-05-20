Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Кинофестиваль "Тургенев. Родина. Кино"

20 мая
Все года

Хроника кино >>
20 мая 2008
С 20 по 25 мая 2008г. в центральном кинотеатре "Октябрь", в городе Орле, при поддержке Федерального агентства по культуре и кинематографии, компании АртЛинкИнтер, компании "Орелкино" и радиостанции "Наше Экспресс Радио" прошел кинофестиваль "Тургенев. Родина. Кино". В программе кинофорума два конкурса - на лучший художественный фильм и лучший документальный фильм.

Программа художественных фильмов:
1. "Отцы и дети", режиссёр Адольф Бергункер, Наталья Рашевская , 1959г.
2. "Муму", режиссер Анатолий Бобровский, Евгений Тетерин , 1959г.
3. "Накануне", режиссер Владимир Петров , 1959г.
4 "Дворянское гнездо", режиссер Андрей Кончаловский , 1969г.
5. "Драма из старинной жизни", режиссер Илья Авербах, 1971г.
6. "Бирюк ", режиссер Роман Балаян , 1977г.
7. "Леди Макбет Мценского уезда", режиссер Роман Балаян, 1989г.
8. "Тьма", режиссер Игорь Масленников, 1991г.
9. "Интересные мужчины", режиссер Юрий Кара, 2003г.

Программа документальных фильмов:
1. "Слово о Тургеневе", режиссёр А.Косачев , 1990г.
2. "Виталий Семин. Страницы из жизни ", режиссёр Н.Рогожин , 1990г.
3. "Вспоминая Бориса Пастернака", режиссёр Б.Головня , 1990г.
4. "Петербург Андрея Белого", режиссёр Л.Бурехина , 1989г.
5. "Уроки Чехова", режиссёр Е.Осташенко , 1989г.
6. "ЗЛЩ-282", режиссёр И.Сарахатунова , 1989г.
7. "Сергей Есенин", режиссёрА.Карпов , 1968г.
8. "О, не лети так жизнь!Леонид Филатов", режиссёр Т. Воронецкая ,2006г.
9. "Голоса", режиссёр А.Осипов , 1997г.
10. "Охота на ангела или четыре любви поэта и прощателя", режиссёр А.Осипов , 2002г.
11. "Страсти по Марине", режиссёр А.Осипов , 2004г.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
фильмы
БирюкДворянское гнездоДрама из старинной жизниИнтересные мужчиныЛеди Макбет Мценского уездаМумуНаканунеОтцы и детиТьма

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

"Подсолнухи" и КГБ

"Подсолнухи" и КГБ

В Риме 13 марта 1970 года состоялась скандальная премьера советско-итальянского фильма "Подсолнухи" с Софи Лорен и Марчелло Мастроянни в главных ролях.
1 комментарий
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Арво Кукумяги
16 мая ушёл из жизни актёр Арво Кукумяги.
Олег Видов
16 мая ушёл из жизни актёр Олег Видов.

День рождения >>

Игорь Васильев
Олег Васильков
Алексей Гуськов
Александр Дедюшко
Дарья Екамасова
Роман Карцев
Гоша Куценко
Олеся Судзиловская
Владимир Щербаков
Диего Абатантуоно
Тимоти Олифэнт
Баста Раймс
Луселия Сантуш
Джеймс Стюарт
Мэтт Чукри
Шер
все родившиеся 20 мая >>

Премьеры ТВ

Место на земле
19 мая
Первый канал
Мышеловка на три персоны
19 мая
ТВЦ
Геракл
20 мая
Первый канал
Женщина в беде-3
20 мая
ТВЦ
Одиночка
20 мая
Россия 1
Храни тебя любовь моя
20 мая
Россия 1
Сжигая мосты
21 мая
Россия 1
Страна Советов. Забытые вожди
21 мая
Первый канал
Пропавший без вести. Второе дыхание
22 мая
НТВ
Арбузные корки
26 мая
ТНТ
Любовь со всеми остановками
26 мая
ТВЦ

ревью