«HOME». Пресс-конференция

5 июня, во Всемирный день окружающей среды, одновременно в самых крупных городах мира, включая Москву, Париж, Лондон, Нью-Йорк и Токио, состоится премьера уникального в своем роде проекта - документального фильма «HOME»
.
В связи с этим 21 мая в Москве состоялась пресс-конференция с создателем картины - известным фотографом и режиссером-документалистом Янном Артюсом-Бертраном
. Вместе с ним на вопросы журналистов отвечали представители Фонда «Экология и Мир», ответственного за московский показ картины, - Алексей Редькин (президент Фонда) и Юрий Зодиев.
В основном речь шла об экологии и окружающей среде, и участники конференции практически не добавили ничего нового к сказанному в пресс-релизе фильма. Но тем не менее вопросы затронуты фильмом весьма серьезные, и если «HOME»
хоть капельку повлияет на умы людей, то это будет «еще один маленький шаг вперед»
, как сказал Янн Артюс-Бертран.
«HOME»
– это результат совместного творчества двух мэтров современного искусства – всемирно известного фотографа дикой природы Янна Артюса-Бертрана
и культового режиссера Люка Бессона
, который по сложившейся за последнее время традиции выступил в качестве продюсера. «HOME»
– это полтора года съемок более чем в 60 странах мира, это самые красивые уголки планеты, которым грозит уничтожение. «HOME»
– это визуальный шедевр, это позитивный шок, фильм–открытие.
В одном из своих интервью Янн Артюс-Бертран
сообщил о том, что самой сильной по эмоциональному воздействию фотографией для него стала фотография нашей планеты, сделанная из космоса. «Глядя на землю из космоса, ты понимаешь, что все в нашем мире взаимосвязано, что все мы, независимо от того, на каком континенте мы живем, и в каком городе, все мы - братья и сестры. Земля – наш общий дом, который мы должны оберегать и о котором должны заботиться»
.
Прототипом фильма стал известный проект Янна Бертрана «Земля с воздуха»
. В течение 15 лет им было создано 500'000 фотографий, запечатленных в более чем 100 странах мира, продано 3 миллиона книг, проведено 100 бесплатных open-air выставок с более чем 100 миллионами посетителей, снято 4 документальных фильма со зрительской аудиторией 5 миллионов человек.
Фильм «HOME»
демонстрирует нам красоту планеты и последствия разрушений, нанесенных деятельностью человека. Незаживающие шрамы, нанесенные Земле промышленными производствами, последствия войн, экологических катастроф, раскрывают зрителю реальную ситуацию на планете.
Ключевая цель фильма «HOME»
— продемонстрировать красоту нашей планеты, нашего общего дома, и подчеркнуть важность заботы о ней. Фильм призван сформировать новое видение человека — все в этом мире взаимосвязано, и задача каждого из нас сохранить природу и сохранить жизнь на всей планете Земля. «Человечеству надо перестать жить так, как оно живет. Мы должны быть счастливы, потребляя меньше. Ведь сегодня только развитые страны потребляют более 80% земных ресурсов»
- отметил на пресс-конференции режиссер.
В своем фильме Янн Артюс-Бертран
и Люк Бессон
призывают человечество использовать альтернативные источники энергии, компенсировать повреждения, нанесенные экологии нашей планеты, и делают это с помощью одного из самых мощных инструментов – визуальной демонстрации на лучших экранах мира.
В России премьера фильма пройдет 5 июня 2009 года на открытых площадках Москвы (Воробьевы горы, Поклонная гора), Санкт–Петербурга (Центральный парк Культуры и Отдыха), Сочи («Зеленый театр») и Анапы. Также запланированы показы на территории Лужников 6 июня в рамках празднования Дня Эколога в Москве. Также ожидаются трансляции фильма в крупнейших городах России от Москвы до Владивостока в рамках выездного экофестиваля «Зеленая стрела» (совместный проект Минприроды России, РЖД и БФ «Экология и Мир»).
Фильм также можно будет посмотреть 5 июня в Сети Интернет на сайте www.home-bertrand.ru
, а затем он станет доступен и на YouTube
Премьерный показ фильма «HOME»
— бесплатный, такое стало возможно, в том числе, благодаря поддержке Sony BRAVIA, выступившей в роли генерального партнера показа. В создании фильма также приняли участие фонд WWF, компания PPR и другие.
Фильм «HOME»
приглашает нас на мгновение остановиться, чтобы пристальнее разглядеть нашу планету, понять ее и осознать то, каким образом мы обходимся с ее красотой и с ее богатством. «HOME»
поможет нам пересмотреть наши отношения с нашей планетой.
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