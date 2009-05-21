«HOME». Пресс-конференция

анонс

15 апреля 2007

Предоставление отсрочки от призыва на один год будет являться нарушением указаний Закона СССР...

В феврале 1972 года руководство Творческого объединения «Время» вышло с ходатайством о выдвижении Никиты Михалкова на самостоятельную работу. Эта инициатива была необходима, поскольку Михалков считался начинающим режиссером и должен был получить разрешение от своих старших товарищей.