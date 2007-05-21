Тайна близняшек в сериале "Дочки-матери"

В новом сериале СТС «Дочки-матери», который стартовал 21 мая, много героев и, соответственно, много сюжетных линий.
Так, у Андрея (актер Андрей Ильин
), мужа главной героини Ирины (актриса Елена Ксенофонтова
) есть дочь по имени Лиза. В свое время Андрей расстался с женой, которая родила ему двух близняшек – Лизу и Катю. После развода одну из дочерей – Катю – бывшая супруга увезла в Америку, а Лиза осталась с папой.
Лизу и Катю, или Кэйт, как ее называют на заморский манер, играют реальные близняшки – Даша
(Лиза) и Катя
(Кэйт) Носик
. Всего этого в сериале могло бы не быть, если бы девушки не пришли на кастинг вдвоем. Сначала пробоваться на роль Лизы отправилась одна из сестер, а через какое-то время – другая. Создателям сериала так понравились девчонки, что они пошли на смелый шаг – сделать героя Ильина отцом двух близняшек, а Лизе подарить сестру Кэйт, с которой она частенько общается по Интернету.
Даша и Катя рассказали, что играют друг за друга в сериале, меняясь ролями: девочки похожи, как две капли воды.
обсуждение >>