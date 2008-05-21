«Индиана Джонс» - в «Октябре»

20 мая в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера четвертой серии похождений знаменитого археолога - «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»
.
В театральном представлении участвовали все «персонажи» картины. Зрителей развлекал русский фольклорный ансамбль, на входе солдаты готовили что-то на полевой кухне, а в завершение на территорию киноцентра въехали на своих «железных конях» самые настоящие байкеры. Именитые гости имели возможность почуствовать себя ненадолго Индианой Джонсом, нахлобучив на себя фетровую шляпу и размахивая кнутом. А знакомых лиц было немало. Из музыкантов присутствовали Андрей Макаревич, Сергей Галанин, Аркадий Укупник, Андрей Григорьев-Аполлонов, Юлия Михальчик, Зара, солисты групп "Тутси", "Челси", "Hi-Fi", "Другие правила" и другие. Пришли и коллеги Харрисона Форда: Сергей и Ирина Безруковы, Тигран Кеосаян и Алена Хмельницкая, Елена Захарова, Павел Деревянко, а также телеведущий Владимир Тишко.
В прокате новый фильм Стивена Спилберга «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» - с 22 мая.
Новые приключения Индианы Джонса
Новый фильм о приключениях несравненного профессора Джонса, как и все предыдущие картины, результат невероятного творческого союза: это уникальное видение Стивена Спилберга, безграничное воображение Джорджа Лукаса и гениальная игра Харрисона Форда.
После первого появления на экранах - 27 лет назад – Индиана Джонс стал одним из самых любимых киногероев. Почти сразу после выхода в прокат в 1989 году фильма «Индиана Джонс и последний Крестовый поход»
зрители во всем мире заявили о своем желании увидеть продолжение приключений любимого героя.
«Мы создали Индиану Джонса, но сейчас он принадлежит миру, - говорит режиссер Стивен Спилберг. – Теперь наша задача в том, чтобы раскрыть его образ для тех, кто с ним еще не знаком. Наш новый фильм – для настоящих фанатов приключений профессора Джонса».
Исполнительный продюсер и соавтор идеи Джордж Лукас, говорит, что его цель состояла в том, чтобы перенести зрителей в знакомый им мир, полный новых приключений – мир, который поколения людей знают и любят. «Стиль фильма – тот же самый, и юмор тот же, что и прежде. Но мы также кое-что добавили. Взаимоотношения на съемках этого фильма и на экране стали более прочными, надежными и веселыми, чем когда бы то ни было», - говорит Лукас.
Немногие актеры отождествляют себя со своим героем. Харрисон Форд неразрывно связан с образом Индианы Джонса, благодаря которой он сам стал знаменит и превратил археолога-авантюриста в икону среди кинематографа. «После съемок в других фильмах по всему свету, я был рад вновь приступить к работе над новыми приключениями Индианы Джонса, хотя бы только, что это безумно интересно, - говорит Форд. - Мне приятно снова участвовать в проекте со Стивеном и Джорджем. Мы отлично поработали и на этот раз».
Спилберг называет участие Форда самой важной составляющей уникальной алхимии Индианы Джонса. «Эти истории не стали бы столь успешны без участия Харрисона Форда. В роли Индианы он чувствует себя в своей тарелке», - говорит Спилберг.
В течение многих лет после выхода «Последнего Крестового похода», Спилберг в глубине души считал, что времена Индианы Джонса прошли. «Я снимал Индиану Джонса, как всадника, мчащегося на встречу закату, потому что я думал, что я опустил занавес в этой истории, - комментирует он. – Это было сделано сентиментально и с ностальгией, что соответствовало моему настроению и духу времени. Но были люди, которым не понравилось, что все закончилось. И новый фильм начался именно с фанатов».
Потребовалась энергия, энтузиазм и настойчивость Харрисона Форда, чтобы вдохновить команду воссоединиться для нового приключения. «Харрисон позвал меня и сказал: «Почему бы нам не сделать еще одну картину? Многие наши поклонники хотят этого, - вспоминает Спилберг. – Он был настойчив. Он позвал Джорджа, и Джордж стал думать об этом, и затем Джордж позвонил мне и сказал: «Ну что, Стив, что ты собираешься теперь делать? Было бы забавно сделать еще один фильм».
«Я должен отдать должное Харрисону, так как он положил начало этой идее, а также Джорджу, который убедил меня, что можем сделать как минимум еще один фильм про Индиану Джонса», - говорит Спилберг.
Спилберг, Лукас и Форд договорились, что они сделают четвертый фильм о приключениях Индианы Джонса, только если идея новой картины будет на уровне первых трех фильмов.
Потребовалось 19 лет, чтобы подобрать подходящий сценарий – и одним из первых пунктов договора между ними стало то, что в новой истории об Индиане тоже должно пройти 19 лет. «Он, конечно, стал старше, и, вероятно, мудрее», - шутит Форд.
Другое время, другие загадки
Последний раз мы видели Индиану Джонса в 1938 году, когда мир был на грани войны. В то время профессор Джонс боролся со злодеями в поисках Священного Грааля.
Девятнадцать лет спустя он снова взмахивает своим кнутом, но уже в другом мире, он изменился. В самый разгар Холодной войны мир находится на грани уничтожения, на этот раз – ядерного. И снова наш герой Инди будет бороться, чтобы в очередной раз уберечь драгоценную реликвию от злодеев, стремящихся уничтожить человечество.
Появление первого фильма об Индиане Джонсе - «Искатели потерянного ковчега»
- неразрывно связано с любовью Спилберга и Лукаса к сериалам 1930-ых годов. Эти классические приключенческие фильмы очень сильно повлияли на сюжет, интригу и характер первых трех фильмов. Но спустя 19 лет началась новая эпоха развлечений. К середине 1950-ых на экраны стали повсеместно выходить научно-фантастические фильмы, созданные для молодого поколения зрителей, жаждущих действия и приключений.
Эти фильмы захватывали дух даже, несмотря на низкие бюджеты. Это были картины, которые рассказывали о быстро меняющемся благодаря развитию технологий мире. Хоть они и были пропитаны страхом Холодной войны, в то же время они были полны оптимизмом в отношении способности человечества противостоять космическим атакам, а также способности бороться с внутренними угрозами. Дух тех кинофильмов чувствуется в новых приключениях Индианы.
«Для меня было важно, чтобы главный герой перенесся в новое время, - говорит Спилберг. – Действие нашей картины разворачивается в 1957 году, в разгар Холодной войны, маккартизма, битников и девочек, носящих свитера, «конские хвостики» и сандали. Для меня, 50-ые были знаковыми в музыке, это было время зарождения рок-н-ролла. Это яркие молодые лица, которых любил рисовать Норман Рокуэлл».
Исполнительный продюсер Кэтлин Кеннеди соглашается, что «50-ые были интересным периодом. Это было время невинности, когда после окончания Второй Мировой войны, люди с надеждой смотрели в будущее».
Эти изменения также означали, что создатели фильма могли использовать другие типажи злодеев. «Остановив выбор на 1957 году, мы перенесли действие картины в самый разгар Холодной войны, опасности ядерного уничтожения и «красной угрозы», как ее называли в США, - говорит Спилберг. – Заголовки газет пестрили этими новостями, и когда встал вопрос, кто будет главными злодеями в фильме, выбор пал на советских агентов».
Несмотря на изменения антуража и характера съемок, кое-что осталось прежним.
«Все традиции Индианы Джонса вернулись, - говорит Спилберг. – У нас есть карта; самолет, машины и великая цель, ради которой и начинается новое путешествие».
Результатом стал фильм для поклонников и зрителей, которые еще не знакомы с неугомонным Инди. «Мы все очень хотели оправдать ожидания зрителей и соответствовать установленной нами же высокой планке, - говорит продюсер Фрэнк Маршалл. - И когда люди спрашивают меня: «На что похож новый фильм?», единственное, что я могу сказать: «Это Индиана Джонс!»
Герои и злодеи...
Фильм «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» был бы невозможен без своего легендарного героя – археолога-авантюриста.
«В подобных историях всегда есть место для мелодрамы, - говорит исполнительный продюсер Кэтлин Кеннеди. – В этом фильме есть злодей – и это великий злодей. Как всегда в фильме присутствует любовная интрига, он как и раньше встречает на своем пути друзей и предателей, и это делает фильм еще более интересным».
Для новых приключений Индианы Джонса, продюсеры собрали блестящий актерский состав – во главе с неподражаемым Харрисоном Фордом.
Стивен Спилберг называет Форда «секретным оружием». «С самого начала, Харрисон был и остается центральным звеном картины», - говорит режиссер.
Форд сделал из профессора Джонса потрясающе обаятельного киногероя, что основано на сочетании непревзойденного мужества и страха перед змеями.
«Харрисон – настоящий мужчина, - говорит Шайя ЛяБуф, партнер Форда по фильму, исполняющий роль напарника Инди. – Когда он оказывается в ситуации, где он становится уязвимым, это очень смешно. Индиана Джонс довольно крут на поворотах, но на самом деле он очень хороший человек, такой же, как и сам Харрисон. Он человек действия. Он создал прекрасный образ. Никто больше не может быть Индианой Джонсом кроме него».
Готовясь снова сыграть роль бесстрашного археолога, Форд понимал, что ему понадобится хорошая физическая подготовка, поэтому он усиленно занялся тренировками, чтобы быть уверенным, что сможет выполнить все трюки с минимальным привлечением дублеров и каскадеров. «Он хотел быть Индианой Джонсом и не хотел, чтобы кто-то другой делал все эти трюки, - говорит продюсер Маршалл. – В этом фильме много преследований, прыжков, гонок. И Харрисон все это делает сам. Это стало настоящим доказательством его любви к герою картины, и это видно на экране. Вы видите, что он сам это делает, и вы понимаете, что это по-настоящему».
Форд является одним из самых культовых актеров после своего дебюта в фильме Джорджа Лукаса «Американское граффити» в 1973 году. После этого Лукас пригласил его в «Звездные войны» на роль Хана Соло, хотя изначально предполагалось, что он лишь поможет актерам при чтении сценария.
В грандиозном проекте приключений Индианы - Форд не был единственным претендентом на главную роль. Но сейчас практически невозможно представить кого-то другого в этом образе. «Это вдвойне верно теперь, - говорит Лукас, - когда Инди повзрослел как персонаж. В этом фильме Харрисону необходимо было показать развитие своего героя, поскольку он проходит путь от 1930-ых до 1950-ых годов. Изменить время в сюжете было во многом авантюрным решением, так как надо было использовать нетрадиционные решения, и при этом сохранить единообразность всех фильмов. Причина, почему это сработало и на этот раз та же, что и раньше: Харрисон Форд».
Возвращение актера к роли вызвало чувство восхищения и ностальгии в каждом на съемочной площадке – особенно у Спилберга. «Было просто невероятным видеть, как Харрисон прогуливается по съемочной площадке со своим кнутом, - говорит он. – Было удивительным, насколько легко Харрисон со всем этим справлялся. Именно тогда я понял, что мы возвращаем этот персонаж и все, что с ним связано как поклонникам, которые выросли вместе с ним, так и новым зрителям».
ЛяБуф думает, что, как только зрители вновь увидят Индиану Джонса на экране, они разделят восхищение, которое актер, испытал на съемочной площадке. «Возможно, люди моего возраста никогда не видели Индиану в кинотеатре, но все равно он герой для нас, - говорит он. - Он герой всех поколений».
Персонаж ЛяБуфа, Пёс Уильямс, является неотъемлемой частью новой авантюры Инди, и появление этого персонажа на экране, стало невероятным приключением для актера. Звезда «Трансформеров» и «Паранойи» сразу почувствовал азарт, как только он узнал, что получил роль в фильме.
«Стивен написал на моем сценарии: «пришло время тебе стать псом Ульямсом! Стивен». После этого он показал мне три фильма, - говорит ЛяБуф о своей подготовке к роли. – «Школа», «Мятежник без причины» и «Дикий». Последний фильм все еще вызывает у меня улыбку».
Тем не менее, скоро он понял своего необычного героя. «Пес Уильямс - парень, у которого никогда не было нормального воспитания. Он бросил школу и стал интересоваться мотоциклами и машинами, - говорит он. - В Псе столько всего, о чем он никогда никому не говорил, и теперь не собирается этого делать. Он напоминает мальчишку, который хочет казаться тем, кем он на самом деле не является».
«Пес Уильямс, одинокий бунтарь 50-ых, оказывается интересным противопоставлением доктору Джонсу, - говорит ЛяБуф. – В некоторой степени это поиски несуществующей семьи. Он встречается сначала с Индианой, потом с другими, с кем их водит судьба. Их союз становится все прочнее, когда вокруг начинает твориться сущее безумие, и каждый удар все больше сближает их!»
Подготовка к роли стала только частью приключений ЛяБуфа в истории про Индиану Джонса. Он говорит, что как только он подписал контракт, он понял, что будет еще много интересного. «Ты знаешь, что будешь участвовать в фильме о приключениях Индианы Джонса, и это круто!. Одной из первых была мысль: «Со мной произойдет что-то ужасное!». Пройдя через все – змей, мечи, ножи и мотоциклы, я понял, что самым захватывающим моментом был день, когда я впервые увидел Харрисона Форда в виде Индианы Джонса».
«У тебя замирает сердце, - говорит он. – Ты буквально перестаешь дышать. Такой была моя первая реакция, когда я впервые увидел Харрисона в костюме. Мы были на авиационной базе, где проходили тренировки трюков с машинами. Харрисон прилетел на вертолете. Он вышел, прошел пять или шесть шагов, затем вернулся обратно, чтобы захватить с собой что-то оставленное. Это был его кнут! Было так странно, потому что в тот момент, он не был Харрисоном Фордом – он был Индианой Джонсом. Я наблюдал за тем, как он взмахивал кнутом, распутывая его и смазывая, и я думал в это время: «О, Боже, это реальность».
Но Индиана Джонс не единственный всеми любимый персонаж, вернувшийся на экраны в картине «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». К удивлению Инди – он снова встречается с самой большой своей любовью, женщиной, которую он так и не смог забыть до конца: Мэрион Рейвенвуд, которую вновь сыграла Карен Аллен. «Возвращение Мэрион придало завершение сюжету нового фильма, - говорит сценарист Дэвид Коепп. – Дело в том, что Мэрион и Инди действительно созданы друг для друга».
Исполнительный продюсер Кэтлин Кеннеди добавляет: «Когда Карен улыбается – она такая же, какой была в самом первом фильме. Она все такая же обаятельная».
Аллен улыбается, когда размышляет над горячим характером Мэрион, показанном в фильме «В поисках утраченного ковчега». «Она очень сильный персонаж, - говорит Аллен. –А Индиана Джонс стал любовью всей ее жизни».
«Но, - отмечает Аллен. - Он не был тем человеком, который мог все время быть рядом, и она поняла это с самого начала. Она была современной девушкой. Многие люди сказали бы, что она мужественная. Но это не только мужество, но и находчивость. Она знает, как позаботиться о себе и других людях. Она не хотела мешать Инди быть тем, кем он был».
Возвращение Аллен на экран – это то, что хотели увидеть ее партнеры-актеры. «После ее первого дубля все устоили ей овации, - говорит исполнительница одной из главных ролей, Кейт Бланшетт. - Она очень раскрепощено ведет себя перед камерой. Я помню, как увидела её впервые и подумала, что я никогда еще не видела такую свободную и темпераментную героиню, как она. Карен невероятно жизнерадостный человек. Ты влюбляешься в нее и как в человека и как в актрису».
По мнению Лукаса, есть несколько очевидных причин, почему Мэрион стала самой восхитительной и запоминающейся любовью Инди. «У Мэрион великолепное чувство юмора, и в этом вся Карен, - говорит он. - С ней весело, она сильная, она достойна Инди, и Вы верите, что только она способна поставить его на место. Вместе они - настоящая команда».
Мэрион не единственный сильный женский характер, с которым Индиана сталкивается в картине. Советский агент Ирина Спалько является главным и самым безжалостным злодеем. Обладательница премий Оскар и БАФТА Кейт Бланшетт играет холодную и бездушную женщину, которая возглавляет советский отряд, разыскивающий хрустальный череп. Она впервые сыграла так называемого «отъявленного злодея» и, по ее словам, получила от этой роли огромное удовольствие.
«Спалько – непробиваемая женщина со стальным характером. Вне зависимости от ситуации – каждый волосок на своем месте, всегда чистые ботинки, по какой бы грязи она ни шла, - говорит Бланшетт. - Она очень точна. Она проницательна, и потому смертельно опасна».
Бланшетт говорит: «Вы должны быть готовы к чему угодно, потому что Стивен часто многое меняет в последний момент». Она училась фехтовать, чтобы сыграть в сцене с дракой на шпагах на крыше движущихся машин. Режиссеру этого было недостаточно, и он решил добавить в сцену кое-что еще. «Мы снимали целый ряд сцен с погонями в джунглях, и ни с того ни с сего, ему захотелось добавить сцену с каратэ. Это замечательный способ работы, потому что все, что ты делаешь, пропитано адреналином. И если этого не было достаточно, режиссер мог разбавить сцену», - отмечает актриса.
Исполнительный продюсер Джордж Лукас считает, что зрители, увидев Бланшетт на экране, испытают удивительные чувства. «Кинозвездам нечасто выпадает шанс играть злодеев, поэтому это забавно и интересно», - говорит он. - Спалько такой человек, который ни перед чем не остановится, чтобы получить то, что она хочет. Это делает из нее настоящую злодейку. Также как и зрители, ты должен верить в это, ты должен бояться, как Кейт играет эту роль. И ты действительно испытваешь страх от ее героини».
Как новая участинца проекта, Бланшетт говорит, что она была поражена огромному интересу к нему. «Я не думаю, что понимала до съёмок, сколько людей с нетерпением ждали нового фильма. Это действительно удивительное чувство».
Бланшетт говорит, что всегда мечтала участвовать в картине про Индиану Джонса. «Каждая девчонка у нас в школе хотела поцеловать Харрисона Форда, но только я хотела быть Харрисоном Фордом. Я хотела быть Индианой Джонсом! Когда я видела Харрисона и Карен Аллен вместе на экране, я чувствовала электрические разряды между ними, и это было головокружительно. Когда я вспоминаю про «Искателей», по коже до сих пор бегут мурашки».
Друзья и напарники
Рядом с каждым великим авантюристом всегда находятся верные друзья, и в «Индиане Джонсе и Королевстве Хрустального Черепа», - они исполнены одними из самых известных актеров в мире, которые наполняют этот фильм незабываемыми персонажами.
«Прелесть участия Стивена Спилберга в качестве режиссера приключенческого фильма как «Индиана Джонс» в том, что он может привлечь звезд первой величины», - говорит исполнительный продюсер Кэтлин Кеннеди. Это тем более верно в случае с «Королевством Хрустального Черепа».
Выдающийся актерский состав фильма включает таких актеров, как Джон Херт, номинированного на премию Оскар, который играет давнего коллегу Инди и которого объявляют пропавшим в самом начале фильма «Королевство Хрустального Черепа». Персонаж Херта провел большую часть своей жизни в поисках Хрустального Черепа Акатора, что почти свело его с ума.
Режиссер Стивен Спилберг говорит, что с самого начала он надеялся на то, что Херт согласится на эту роль, прототипом которой стал Бен Ган из «Острова Сокровищ» Роберта Луиса Стивенсона. «Я отправил сценарий Джону и сказал: «Джон, пожалуйста, подумай о Бене Ганне, когда будешь читать сценарий». И он так и сделал. И он блестяще сыграл свою роль».
Херт уточняет: «Он - человек, которого оставили на острове 20 лет назад прежде, чем за ним вернулись. Но, как выясняется, мой герой не просто человек, которого просто оставили одного – он одержим, что практически лишило его ума. Конечно, русские тоже теперь заинтересовались черепом по совершенно другим причинам, и в этом состоит завязка истории».
Заслуженный актер Рей Уинстон, завоевавший внимание зрителей по всему миру, после роли в гангстерском фильме «Сексуальная Тварь», тоже оказался новым человеком в актерском составе Индианы Джонса. Инди считает «Мэка» Джорджа Митчэла своим другом, но сценарист Коэпп говорит, что персонаж Уинстона не так прост, как кажется. «Самое забавное в нем то, что Вы никогда не знаете, верить ему или нет. Ради своих потребностей, он готов переврать правду. Но это выглядит очаровательно, и он действительно хорош в этом, так же как Инди, мы любим его и доверяем наперекор нашим инстинктам».
Уинстон был первым и единственным, на ком Спилберг остановил свой выбор для роли Мэка. «Я знал Рея Уинстона по фильму «Сексуальная Тварь». Когда я увидел этот фильм, я сказал, «я хочу работать с этим актером!». Я думаю, что он - один из самых замечательных актеров».
Сам Уинстон говорит, что он симпатизирует Мэку, который находится между соперничающими силами американцев и Советских людей. «После Второй мировой войны была большая неразбериха, связанная с усилением Железного занавеса и началом Холодной войны. Разобраться в том, для кого и против кого вы работали, было очень сложно».
Любимым персонажем «Искатели потерянного Ковчега» и «Индиана Джонс и Последний Крестовый поход» был Маркус Броди, куратор музея и давний друг Инди и его отца. После смерти Денхома Эллиотта, игравшего Броди, в 1992, его персонаж получает соответствующее признание в «Королевстве Хрустального Черепа» в роли нового доверенного советника Инди в Колледже Маршалла.
Декан Чарльз Стэнфорт, роль которого сыграл обладатель премии Оскар Джим Броадбент, также является «близким другом и коллегой Индианы, с которым они знакомы много лет по работе в университете», - говорит Броадбент. «Декан Стэнфорт - непосредственный начальник Инди, но у них хорошие, веселые и близкие отношения. Харрисон – замечательный актер, с которым легко работать, поэтому все получилось».
Спилберг говорит, что Броадбент «привносит великолепный дух товарищества, чтобы восполнить потерю Денхома Эллиотта. Джим придает такую же человечность своему герою, Глубокие дружеские отношения декана Стэнфорта с Индианой Джонсом очень важны, и это одна из главных составляющих этой истории».
Для поддержки одиозной агентши Спалько в этих приключениях ее сопровождает полковник Довченко, глава ее головорезов. Довченко играет российский актер Игорь Жижикин. Его товарищей по оружию сыграли Дмитрий Дьяченко и участник популярного телевизионного сериала «Остаться в Живых» Эндрю Дивофф.
«Пэт Роуч, игравший нашего культового супер-злодея, скончался, и мы очень расстроились из-за того, что его не будет в этом фильме», - говорит Спилберг. «Я подыскивал такого человека, который смог бы сыграть нечто подобное. Дебби Зэйн, наш директор по кастингу, пригласила Игоря, и я подумал, что из него получится отличный злодей».
Хорошие и плохие парни, друзья и враги – все на своих местах, и Спилберг говорит, что не могло быть никак иначе. «Я не пытался сделать этот фильм больше или лучше, - говорит он. Я хотел, чтобы эта картина стала родственной предыдущим трем приключениям «Искателей», как я люблю их называть. Мир знает их как фильмы про Индиану Джонса, а я называю их фильмами про «Искателей».
Нью-Мексико... Нью-Хейвен... Нью-Инди...
Наконец, камеры готовы для съемок первого «Индианы Джонса» для нового поколения.
Это произошло на Ранчо Призраков, к северу от Санта-Фе, Нью-Мексико.
Индиана Джонс вернулся.
Как всегда по традиции, режиссер Стивен Спилберг открыл бутылки с шампанским и предложил произнести тост перед съемками первых сцен «Индианы Джонс и Королевство Хрустального Черепа». “Казалось, мы вернулись к окончанию съемок последнего фильма», - говорит продюсер Фрэнк Маршалл. “Все было точно также. Те же взаимоотношения, творческая атмосфера на съемной площадке – все это вернулось снова».
«Не было ни одного человека на площадке, кто не считал, что мы стали свидетелями чуда», - говорит cо-продюсер Денис Л. Стюарт. «Все были настолько счастливы и полны адреналина только потому, что мы снова были вместе и делали новый фильм. Этот настрой помогал нам работать в течение дня и следовать напряженному графику».
Первая часть съемок проходила в изумительном и безлюдном пейзаже пустыни в Нью-Мексико. Из Ранчо Призраков съемочная группа переехала на 300-миль к юго-западу до Деминга. Там остались практические не изменившиеся со времен Второй мировой войны ангары армейской авиабазы, и с помощью небольших декораций, джипов времен войны и советских солдат они были превращены в площадку для съемок первых сцен фильма.
Из Нью-Мексико съемочная группа отправилась на восток домой к профессору Джонсу и в Колледж Маршалла. «Одна из трудных задач, поставленных перед нами в этом фильме», - объясняет Маршалл, «заключалась в том, что в первых трех фильмах мы создали много интерьеров, которые было необходимо воссоздать». Внутренний интерьер классной комнаты в «Искателях Потерянного Ковчега» был снят в Лондоне, а внешний интерьер снимали в Университете Пасифик в Северной Калифорнии. Для «Индианы Джонса и Королевства Хрустального Черепа», режиссеры должны были воспроизвести оба. Решение, говорит Маршалл, было найдено в культовой школе Лиги Плюща в Нью-Хейвене, штат Коннектикут.
Создатели фильма были рады найти необходимую атмосферу и антураж для изображения колледжа Маршалла в Йельском Университете. «Обстановка великолепно подходила для того периода времени, классные комнаты были прекрасны, и мы получили прекрасную поддержку от университета и города», - говорит Маршалл. Классная комната, залы университетского городка, строевые плацы и город, Йельский университет и Нью-Хейвен стали прекрасным фоном для сцен, в которых сыграли Профессор Джонс, Декан Стэнфорт и Пес Уильямс.
Как продюсеру фильма, было легко, посреди съемок, забыть, что у рабочего места Инди очень знакомое название. «Я начал видеть «Маршалл» всюду, когда я приехал в Нью-Хейвен, и затем я понял, что, когда мы снимали «Искателей», мы придумали невероятно находчивое название Колледжу Маршалла», - шутит он.
Некоторые из самых сложных и важных сцен в фильме происходят в диких тропических джунглях в Перу. «Икитос означает ‘Ворота к Амазонке», - говорит сценарист Дэвид Коэпп. «Это последний город перед джунглями, граница, где происходит встреча дикой природы с цивилизацией. Это - прекрасное место для начала приключений Индианы Джонса».
В маленьком городе рядом с джунглями, Инди и Пес Уильямс находят ключи, которые помогают им глубже проникнуть в тайны Хрустального черепа. Тогда как сам город был снят на съемочной площадке Universal, превращенной дизайнером Гаем Хендриксом Даясом в пыльную улицу Перу, сами джунгли было найти гораздо труднее. Даясу и его команде пришлось осмотреть много мест в поисках идеальной площадки для съемок в девственном лесу.
«Трудно найти нетронутые джунгли», - говорит со-продюсер Стюарт. «Мы искали их в Мексике, Гватемале, Южной Америке, Пуэрто-Рико». Наконец мы нашли то, что искали совсем недалеко от дома. «Мы искали повсюду в поисках подходящего места и, наконец, решили посмотреть на Гавайях».
Джунгли нашли на юго-востоке Большого Острова Гавайев. На частном участке земли, под навесом джунглей, создатели фильма провели несколько недель, снимая наиболее сложные сцены фильма, включая сцену драки на шпагах на автомобилях.
«Гавайи стали для нас прекрасной съемочной площадкой, где мы сняли самые сложные сцены», - говорит Маршалл, «В них было много действия, много трюков с актерами, поэтому для нас было крайне важно найти место, где нас никто не будет беспокоить извне».
Оттуда съемочная группа поехала обратно, в Южную Калифорнию, и продолжила масштабные и разнообразные съемки, используя почти все съемочные площадки студии, умело декорированных Даясом и его командой.
Дом Индианы Джонса был построен на знаменитой Студии 29 на Universal Studios. «Это одна из основных съемочных площадок, которая помогла лучше раскрыть личные качества главного героя», - говорит Даяс. Дизайнер по съемкам со своей командой очень много и упорно работали, чтобы воссоздать дом Джонса, осторожно копируя образ дома из предыдущих фильмов. «Мы пытались тщательно воспроизвести стиль и домашний интерьер дома Индианы Джонса 1930-ых годов, учитывая и то, что мы находимся в 1957 году», - говорит Даяс. Работая с декоратором Лэрри Диасом, Даяс старался создать дом, который смог бы отобразить личный стиль и интересы Инди, и передать зрителям ощущение, что со времени последнего приключения прошли годы. «Мы заполнили его гостиную комнату и кабинет красивыми, интригующими археологическими артефактами, которые Инди годами собирал во время других своих дальних приключений».
Команда Даяса также создала на студии Universal Studios несколько внешних интерьеров, включая опасный город, где Инди и Матт оказываются в начале своих приключений; а также массивную, почти 80 футов в высоту, композицию - часть храма, которую можно увидеть в кульминационном моменте фильма.
Исчезающая «каменная» лестница, построенная вокруг 35-футового цилиндра, появилась с другой стороны Лос-Анджелеса, в Студиях Sony, принадлежавших ранее легендарной студии MGM. Задача создания лестницы, которая будет убираться, пока герои быстро спускаются по ней вниз, легла на плечи координатора специальных эффектов Дэна Садика. (В отличие от визуальных эффектов Industrial Light and Magic, «специальные эффекты» имеют отношение к практическим эффектам, используемым на площадке.)
Садик занимался специальными эффектами к кинокартине Спилберга «Война Миров», и режиссер был настолько впечатлен его работой, что пригласил его на новый фильм. «Я пришел на съемочную площадку и ничего более волнующего я не видел после площадки Джо Альваса на картине «Близкие Контакты Третьего Рода», в Мобил, Алабама», - вспоминает Спилберг.
Через дорогу, в студии Universal № 27 расположилась еще одна часть мозаики съемочного процесса – декорации Перуанского кладбища. Это была большая, многоуровневая конструкция, которая позволяет героям проползти среди пыльных руин и древних экспонатов на глазах у коварных хранителей кладбища и его секретов. Убегая от омерзительной толпы, Инди и Пес Уильямс спускаются на самое дно глубокой ямы, которая переносит нас на другую съемочную площадку, на расстоянии 20 миль, в Дауни, Калифорния.
В Студиях Дауни, множество декораций были установлены в огромном ангаре, площадью более чем 600 000 квадратных футов, который когда-то служил местом разработки космического корабля Аполло и космического шаттла. Дауни стал местом съемок нескольких ключевых сцен «Индианы Джонса и Королевства Хрустального Черепа» – среди них - туннели пещеры, в которых разворачиваются приключения, и экспериментальный бункер военного стиля, связанный со съемками в Нью-Мексико.
Закусочная 1950-х, созданная под впечатлением от картины Эдварда Хоппера Nighthawks, была построена на съемочной площадке Парамаунт, увеличив тем самым количество съемок в Коннектикуте.
Из всех съемных площадок наиболее интересной давним любителям Индианы Джонса стал склад. Он был создан двадцать семь лет назад с использованием живописи на матовом стекле и обманов камеры, и в «Королевстве Хрустального Черепа» Спилберг хотел обратить внимание на эти трюки. «Я все еще помню последнюю сцену из «Искателей потерянного Ковчега», из детства», - говорит Даяс, «и я задавался вопросом, как они сделали это. Я не мог себе даже представить, что однажды буду обсуждать это со Стивеном Спилбергом и Джорджем Лукасом, и было очень волнующе попытаться воссоздать дух той сцены из самого первого фильма про Индиану Джонса».
На площадке Warner Bros., съемочная группа заняла Студию 16, чтобы построить самые сложные декорации для кульминационного момента фильма.
«Гаю пришлось нелегко, потому что мы хотели, чтобы все выглядело реалистично», - говорит Маршалл. «Он должен был построить декорации, которые выглядели бы древними, у которых чувствовалась история, и они были бы пугающими или внушающими плохие предчувствия, а потом разместить их на студиях вокруг Лос-Анджелеса. Мы не могли снять весь фильм на одной съемочной площадке, как это было у нас в Лондоне с другими фильмами, поэтому впервые за мою карьеру, мы оказались на пяти различных съемочных площадках пяти студий, и это может стать своего рода рекордом».
Несмотря на их разрозненное местоположение, декорации Даяса вызвали у Спилберга знакомые острые чувства. «Я готов пройтись по каждой съемочной площадке с мыслью: «я на площадке Индианы Джонса – мне повезло, что я стал режиссером еще одного фильма?!»
Черепа, кнуты и кожаные куртки
Пятидесятые. Индиана Джонс.
Нельзя придумать образа лучше, чем образ Индианы Джонса, и была собрана талантливая команда дизайнеров, чтобы воссоздать атрибуты и костюм для картины «Индиана Джонс и Королевство Хрустального Черепа». От кнута Индианы Джонса и мягкой фетровой шляпы до байкерской куртки Пса Уильямса, - перед ними стоял комплекс задач, чтобы создать новый и уже знакомый мир.
Дизайнеру по костюмам Мэри Зофрес и со-дизайнеру по костюмам Дженни Иган и дизайнеру костюма для Харрисона Форда, Берни Поллаку, пришлось постараться, чтобы выдержать баланс с первыми тремя фильмами и придать новые штрихи образам. Выбранная эпоха способствовала богатому воображению при создании новых персонажей. Продюсер Фрэнк Маршалл говорит: «Каждый из наших новых персонажей был вдохновлен 50-ыми годами, и Мэри, казалось, потрясающе проводила время над созданием образов этих персонажей».
Зофрес изучала старые номера журнала Life, ежегодники колледжа 1950-ых, старинные книги по руководству для русских военных, фотографии руин племени Майя и книг по истории, чтобы получить вдохновение для «Королевства Хрустального Черепа». «У меня были все ежедневники, которые мне удалось найти в университете Нью-Гемпшира и в Йельском Университете», - говорит она.
Для Зофрес, которая получила премию BAFTA за костюмы к фильму Спилберга эры 1960-ых, «Поймай меня, если сможешь», увлекательность процесса создания костюмов к фильму во многом зависела от режиссера. «Его работа означает многое для меня, и когда ему нравится результат моей работы, это стоит того. Если вы заставили Стивена улыбнуться, день удался».
Зофрес предстояла особенная работа. Она должна была создать образ роковой женщины Ирины Спалько. В качестве прообраза для его реализации Зофрес выбрала роковую звезду 30-х годов – Марлен Дитрих. «Она была очень харизматичной личностью и при этом довольно жесткой и холодной. Я подумала, что эти качества подойдут Спалько», - говорит Зофрес. Она со своей командой нашла настоящую форму советских военных, в которую они одели команду Спалько. «Со мной чуть не случился сердечный приступ, когда мы нашли эту форму, но она была только 40 и 42 размеров, поэтому нам пришлось найти ткань, окрасить ее в нужный цвет и сшить из нее форму недостающих размеров», - говорит она. «Но мы нашли то, что нам нужно. Вы расстегиваете жакеты и видите, что на них печать Советской Армии».
Для возвращения Мэрион Рейвнвуд, Зофрес выбрала образ из предыдущей эпохи, воплотив внешность авантюристов 30-х годов, таких как Эмилия Ирхарт. «В Мэрион присутствует немного девчонки – сорванца», - говорит Зофрес, но она чрезвычайно храбрая, красивая и женственная в то же самое время».
Зофрес помогла Шайе ЛяБуфу создать образ Пса Уильямса с помощью бунтарской одежды – кожаной куртки и байкерских ботинок. «Прообразом Пса был Марлон Брандо в «Диком», - говорит Зофрес. Она вместе с дизайнером по костюмам Дженни Иган нашли настоящие куртки байкеров того времени, а ЛяБуф мерил их, пока они не остановили свой выбор на самой лучшей из всех, – затем они сделали несколько курток того же покроя для всего фильма. «Нам нужно было сшить около 30 курток, так как Шайя в фильме проделывает множество трюков и его одежда рвется и пачкается», - говорит Зофрес.
Обширная работа продолжилась созданием образа Мэка, роль которого исполняет Рей Уинстон. «У Мэка один из моих любимых костюмов в фильме», - говорит Зофрес. «У меня есть фото Эрнеста Хемингуэя, на которой он изображен, стоя, подняв ногу в высоком ботинке. Я нашла пару таких высоких ботинок с очень интересной подошвой, и Мэк носит штаны, заправленные в такие ботинки на протяжении всего фильма».
Помимо всего этого Зофрес и Иган также надо было сшить костюмы для массовки фильма, включая более 200 костюмов для сцен в Перу. Для этого ей пришлось отправить туда специалиста, который привез оттуда ткани для костюмов. «Поскольку главные герои этой истории путешествуют по земному шару, я хотела, чтобы костюмы соответствовали местам путешествий. Нам удалось достичь этого за счет изменения цветовых палитр и стилистических нюансов, придав каждому лекалу особенный вид».
Поллак, проработавший с Фордом 15 лет, отравился в собственное путешествие, чтобы воссоздать и обновить гардероб Инди как ученого, так и как путешественника. «Берни взял того Индиану Джонса из предыдущих фильмов и перенес его в пятидесятые»”, - говорит Маршалл. Поллак говорит, что часть его задачи была легкой. «Инди - классический парень, у которого собственный стиль и собственный взгляд, и он ему не изменяет».
Как оказалось, Индиана Джонс был не единственным человеком, который не сильно изменился за прошедшее время. «Я не носил костюм Индианы Джонса 18 лет», - говорит Форд. «Берни отправил оригинальный костюм ко мне домой, чтобы я смог его померить и сказать, нужно ли где-то поменять размер. Я надел его, и он на мне сидел так, как будто я его не снимал. Я чувствовал себя комфортно и был готов к новым приключениям!»
В то время как на экране, кажется, что Инди носит один костюм, на самом деле Поллаку пришлось сшить 60 штанов и 72 рубахи. Он также решил сделать куртку Инди чуть больше, чтобы ему было удобней выполнять в ней многочисленные трюки. Просмотрев кадры из фильмов, он разработал подробный эскиз куртки, и затем начал поиски человека, который смог бы сшить ее. Его поиски охватили США, Великобританию и Европу. В конце концов, дизайнер по костюму Боб Морган пригласил кожаного портного по имени Тони Новак из Эль Сегундо, Калифорния. Новак сказал, что ему нужен образец куртки, и он сделает копию за ночь. Но в архиве Lucasfilm, где настоящий жакет хранили более 2 десятилетий, необходимо было следовать строгим мерам безопасности, поэтому помощник Поллака сопровождал жакет в офис Новака.
«Около девяти часов вечера, куртку вернули» говорит Поллак. «Она была великолепна. Я не мог поверить своим глазам. И я попросил его сшить 30 курток! Я обожаю этого парня».
Воссоздать вид известной мягкой фетровой шляпы было сложнее. Поллак перепробовал разные дизайны, ткани и многих шляпных мастеров. Пока он искал подходящего продавца в Германии, время подходило к концу – у Поллака оставался месяц на то, чтобы найти мастера и отправить шляпы на съемочную площадку. В тот самый момент его знакомый в Германии посоветовал Поллаку обратиться к Стивену Делку из Adventurebilt Hat Company в Колумбусе, Миссури.
«Стивен сделал много различных шляп, моделировал их, пока у него не получилась самая лучшая шляпа», - вспоминает Поллак.
Работа обладателя премии Оскар реквизитора Дуга Харлокера включала в себя поиск, покупку или создание всего: от кнутов до мумий, мотоциклов и меха ламы. Обеспечивая широкий диапазон реквизита, Харлокер старался остаться верным наследию фильма, поэтому был осторожен, когда вводил в картину новые вещи.
«Мы постоянно говорили о том, как повторить некоторые элементы предыдущих фильмов, которые зрители рады были бы увидеть снова», - говорит Кеннеди. «Дуг Харлокер проделал отличную работу, собрав кое-какие детали из предыдущих фильмов, которые зрители рады будут увидеть, и в то же время он способствовал новым идеям».
В «Индиане Джонсе и Королевстве Хрустального Черепа», Харлокер и его команда собрали настоящие сокровища, включая мотоцикл Пса Уильямса, автоматы Калашникова и пистолеты ТТ, запасы шпаг, амбар для животных и, еще один обязательный «предмет».
«Главная слабость Индианы Джонса в том, что он патологически боится змей», - говорит Харрисон Форд. «И, конечно же, у нас должны были быть змеи».
Он вспоминает, что на съемках фильма «Искатели Потерянного Ковчега» в 1980 году, он вспоминает, «были бадьи со змеями». В одном из таких контейнеров, можно было поместить примерно 8 000 змей. У нас были дюжины таких контейнеров в сцене в храме в фильме про «Искателей».
К счастью, в «Королевстве Хрустального Черепа» только одна змея. Но это нечто сногсшибательное: гигантский Оливковый Питон. «Для нас это была красивая змея, но не для Инди, конечно», - говорит Спилберг смеясь. «Это был довольно большой питон. Зрители не простили бы нам, если бы у нас в фильме не было ни одной змеи». В дополнение к настоящей змее (для съемок их было две), студия Стэна Уинстона работала с Харлокером, чтобы создать прекрасную и точную копию змеи из каучука.
С помощью архивов Lucasfilm, Харлокер собрал оригинальные вещи, которые пригодились впоследствии. Личные вещи Индианы включали кнут, рюкзак, поясной ремень для ношения оружия, держатель для кнута, журналы, карманные часы его отца и очки – в то время как очки сделали специально для фильма, рюкзак Инди был тот же самый, с которым он был в последнем путешествии.
У Харлокера были кнуты Инди, заказанные в австралийской компании, чтобы они были более удобными для Форда. Это сделало освоение использования кнута более легким. «Это - необыкновенный навык», - говорит Форд. «У меня не очень хорошо получалось – но я предполагаю, что для шоу-бизнеса у меня хорошо получилось, когда я делал это в последний раз. У нас был новый инструктор, который обучал нам навыкам кнута по-другому. Так, после нескольких недель довольно прилежной практики, я был в состоянии воспроизвести все движения».
«Увидев фирменный кнут Инди на площадке, мы все испытали чувства ностальгии и восхищения, - говорит Спилберг. Было просто невероятным видеть, как Харрисон прогуливается по съемочной площадке, берет кнут, огибает им одного из плохих парней», - говорит он. «Было удивительно видеть, насколько быстро Харрисон со всем этим справлялся. Находиться на съемочной площадке, видеть рюкзак Инди и его другие вещи ... и это была не просто ностальгия. Именно в тот момент я понял, что мы возвращаем этот персонаж как его поклонникам, выросшим вместе с ним, так и новым зрителям».
История, овеянная тайной
В 1924 году знаменитый британский банкир-авантюрист Ф.A. Митчелл Хеджис организовал экспедицию в центрально-американские джунгли Британского Гондураса (ныне Белиз). Его целью было найти доказательства существования потерянного континента Атлантиды. Но его приемная дочь Митчелла Хеджис, Анна, сделала открытие, благодаря которому это путешествие вошло в историю. В день семнадцатилетия Анны, когда Митчелл Хеджис со своей командой проводил раскопки древних руин храма племени Майя в Лубаантун, Анна обнаружила предмет, мерцающий в почве под разваленным алтарем: красивый человеческий череп, искусно вырезанный с таинственным мастерством из цельного блока кварцевого кристалла.
Когда она впервые дотронулась до экспоната, Анна рассказала о странных чувствах, которые она испытала. И каждый раз, когда она клала череп рядом с кроватью на ночь, ей снились яркие сны об индейцах племени Майя, которые жили тысячи лет назад, об их ежедневной жизни и ритуальных жертвоприношениях. Согласно рассказам некоторых индейцев этого региона, череп использовался первосвященниками, чтобы вызывать смерть. Ее отец утверждал, что черепу было 3600 лет, и он назвал его «Череп Смерти», из-за его так называемых сверхъестественных сил и неудач, которые ждали того, кто брал его.
Новости о потрясающем открытии вызвали сенсацию в мире античности и искусства. Впоследствии было обнаружено множество других хрустальных черепов, некоторые из которых были помещены в музеи мира, в то время как другие остались в частной собственности. До настоящего времени предположения о происхождении этих экспонатов очень сильно разнятся. Некоторые говорят, что черепа - реликвии Атлантиды и могли быть сделаны инопланетянами. Сторонники считают, что это сгустки, излучающие психическую энергию, способные приводить в силу заклинания, изгонять духов, лечить болезни и предсказывать будущее.
Во многих гипотезах заметно фигурирует число 13. Одна такая теория утверждает, что черепа были оставлены людьми, которые жили в центре Земли, и что 13 "главных черепов" хранят историю этих людей. Другие выдвигают теорию о том, что каждый из 13 черепов имеет определенную особенность, и что если собрать их все вместе, их способности станут доступны всем, тем самым провозгласив новую эру.
Анна Митчелл Хедджес, которая берегла череп до смерти в 2007 году в возрасте 100 лет, поддерживала историю ее отца, и её поддерживали другие, которые были убеждены в том, что Хрустальные черепа обладают мистической силой.
обсуждение >>